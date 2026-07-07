Hơn 4.500 “giọt hồng” nối dài hành trình sẻ chia của cán bộ, công chức Bộ Tài chính

Sáng ngày 7/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, kết hợp biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu. Ảnh: Linh Nguyễn.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn cho biết, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được trao tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng và tình yêu thương giữa con người với con người.

Theo đồng chí Lê Đôn, nhiều năm qua Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính luôn xác định hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động an sinh xã hội trọng tâm và duy trì thường xuyên. Phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên trong toàn Bộ, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tiếp nhận máu và tôn vinh các cá nhân tiêu biểu. Nhờ đó, Ngày hội hiến máu tình nguyện của Bộ Tài chính đã trở thành hoạt động thường niên, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Hằng.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã biểu dương 14 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. Đây là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ 43 cơ sở đoàn trực thuộc trước thời điểm tiếp nhận các tổ chức đoàn mới.

Đối với các tổ chức đoàn thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa chuyển giao về Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, bình xét để lựa chọn các cá nhân tiêu biểu biểu dương trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính. Ảnh: Thanh Hằng.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Lan khẳng định hiến máu tình nguyện là hành động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo bà, có những giá trị không thể đo đếm bằng vật chất; một đơn vị máu tuy nhỏ nhưng có thể mang đến cơ hội sống cho người bệnh. Mỗi cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu đều đang góp phần trao tặng sự sống và lan tỏa yêu thương.

Bí thư Chi đoàn cùng đông đảo đoàn viên thanh niên tại Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026. Ảnh: Linh Nguyễn.

Đánh giá cao phong trào hiến máu tình nguyện của Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết hoạt động này nhiều năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Nhiều người đã nhiều lần tình nguyện hiến máu và coi đây là việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa.

Ban tổ chức tặng quà, hỏi thăm cán bộ hiến máu tại chương trình. Ảnh: Linh Nguyễn.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính cũng biểu dương các cá nhân được tôn vinh tại chương trình, đồng thời ghi nhận nỗ lực của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trong việc duy trì và phát triển phong trào, góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ ngành Tài chính năng động, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 365 đơn vị máu để bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Tính từ năm 2013 đến nay, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ đã trao tặng hơn 4.500 đơn vị máu cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Bộ, trong đó có Bộ trưởng và các Thứ trưởng, đã góp phần lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong toàn ngành. Ghi nhận những đóng góp đó, năm 2025 Bộ Tài chính được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao Giải thưởng “Giọt hồng” dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Thay mặt Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và những người bệnh đang cần máu, ông Nguyễn Văn Nhữ - Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã đồng hành và tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong nhiều năm qua, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị và cứu chữa người bệnh.