Doanh nghiệp

Mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Mai Lâm

Mai Lâm

[email protected]
20:17 | 07/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 7/7 cho biết, ADB đã ký kết khoản vay trị giá 100 triệu USD với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam, với trọng tâm là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
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Doanh nghiệp nhỏ và vừa là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tạo ra khoảng 36% tổng số việc làm và đóng góp 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận nguồn tài chính chính thức, bao gồm hạn chế về tài sản bảo đảm, lịch sử tín dụng còn hạn chế và những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
Doanh nghiệp làm đồ thủ công do phụ nữ làm chủ giới thiệu sản phẩm tại một hội chợ. Ảnh: LV

Khoản vay này sẽ được bổ trợ bằng hoạt động hỗ trợ kỹ thuật xây dựng năng lực của ADB nhằm phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp, thúc đẩy tài chính bao trùm và hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.

Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam - ông Shantanu Chakraborty, cho biết: “Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, là hết sức quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững tại Việt Nam. Sự hợp tác giữa ADB và HDBank sẽ giúp đưa nguồn vốn cần thiết đến các doanh nghiệp chưa được tiếp cận tài chính đầy đủ, từ đó tạo điều kiện cho họ tham gia sâu rộng hơn vào các cơ hội kinh tế”.

Với vai trò là đơn vị chủ trì thu xếp vốn và điều phối cùng với ngân hàng Standard Chartered Bank (Singapore), ADB cũng đã tập hợp 29 ngân hàng thương mại để huy động thêm 621 triệu USD vốn tài trợ và gia tăng nguồn lực cho HDBank. Giao dịch này giúp tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế của HDBank, đồng thời khẳng định vai trò của ADB trong việc huy động tài chính tư nhân nhằm hỗ trợ các hệ thống tài chính bao trùm trên khắp châu Á và Thái Bình Dương

Khoản tài trợ sẽ hỗ trợ hoạt động cho vay trung và dài hạn của HDBank, trong đó ít nhất 40% nguồn vốn của ADB sẽ được dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ nhằm mở rộng cơ hội cho các chủ doanh nghiệp nữ. Nguồn vốn sẽ được cho vay lại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện theo khuôn khổ tài chính bền vững của HDBank, qua đó mở rộng hỗ trợ đối với các phân khúc khách hàng chưa được phục vụ thỏa đáng.

Mai Lâm
Từ khóa:
doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ khoản vay

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