Thuế - Hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan

Song Linh

Song Linh

[email protected]
09:05 | 07/07/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 1768/QĐ-BTC (ngày 2/7/2026) về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
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Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định mới của Chính phủ và Bộ Tài chính, trong đó có Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Quản lý thuế; Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực hải quan. Ảnh: CTV

Theo Quyết định, Bộ Tài chính công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật mới, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Đáng chú ý, Quyết định cũng bãi bỏ một số nội dung công bố thủ tục hành chính không còn phù hợp tại Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 5/4/2021 và Quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc bãi bỏ nhằm bảo đảm hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được cập nhật thống nhất theo các quy định mới có hiệu lực.

Quyết định số 1768/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký. Đây là bước tiếp theo trong quá trình rà soát, hoàn thiện và chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính của ngành Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới và nội dung sửa đổi có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quy định mới về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 7/2026.
Song Linh
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