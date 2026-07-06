Ngành Thuế đã ban hành trên 8.600 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo đánh giá của Cục Thuế, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Thuế đã quán triệt phương châm giải quyết hồ sơ hoàn thuế kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp quay vòng vốn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ rủi ro, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, trục lợi tiền hoàn thuế.

Công tác kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng tiếp tục được triển khai có trọng tâm, góp phần kiểm soát chặt chẽ rủi ro hoàn thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Việc tổ chức thực hiện được đặt trong yêu cầu đổi mới phương thức quản lý theo Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực trong năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh, nâng cao hiệu quả hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định và hỗ trợ doanh nghiệp. Cơ quan thuế chủ động hướng dẫn người nộp thuế từ khâu kê khai, lập hồ sơ; phân loại hồ sơ theo nhóm đối tượng, mặt hàng và mức độ rủi ro để xử lý phù hợp; bố trí nhân lực, giám sát tiến độ, phối hợp cơ quan chức năng xác minh đối với hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ, AI trong phân tích rủi ro và triển khai Chương trình tuân thủ tự nguyện để rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế.

Cùng với việc giải quyết hồ sơ, ngành Thuế tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số trong công tác hoàn thuế. Cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng phương án triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động; rà soát tổng thể quy trình, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và bộ tiêu chí rủi ro phục vụ hoàn thuế.

Đồng thời phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc cung cấp thông tin tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu để bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ hoàn thuế.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tính đến hết ngày 21/6/2026, cơ quan thuế đã ban hành 8.603 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 78.860 tỷ đồng, bằng 46% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026 đã được Quốc hội thông qua (173.000 tỷ đồng), bằng 119% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó: hoàn cho xuất khẩu 69.363 tỷ đồng (chiếm 88%); hoàn cho dự án đầu tư 8.891 tỷ đồng (chiếm 11%); hoàn cho trường hợp khác 606 tỷ đồng (chiếm 1%).

Công tác kiểm soát rủi ro trong hoàn thuế tiếp tục được tăng cường thông qua ứng dụng phân tích chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ mua vào của doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế, thực hiện chấm điểm, phân loại rủi ro theo các nút trong chuỗi từ F0, F1 đến Fn để cảnh báo và tập trung rà soát các chuỗi có dấu hiệu rủi ro cao; chỉ đạo các đơn vị rà soát định kỳ hằng tháng danh sách loại trừ trên ứng dụng, bảo đảm phù hợp thực tế và không bao gồm doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn.

Cùng với đó, ngành Thuế đẩy mạnh xác minh hóa đơn, tăng cường thanh tra, kiểm tra trước và sau hoàn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và các cơ quan liên quan để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, dòng tiền và tính hợp pháp của hồ sơ hoàn thuế.

Đặc biệt, Cục Thuế đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ứng dụng ngành thuế và đẩy mạnh kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng; rà soát, phân tích các trường hợp hoàn trước tăng nhưng truy thu sau hoàn thấp hoặc rủi ro tăng để đánh giá đúng nguyên nhân khách quan, chủ quan; kiểm tra việc cấp, sử dụng tài khoản trên ứng dụng quản lý thuế tập trung, các bút toán điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, việc hủy và nộp lại tờ khai thuế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và trách nhiệm của công chức.

Kết quả lũy kế 6 tháng năm 2026, các Thuế tỉnh đã thực hiện 406 quyết định kiểm tra sau hoàn đối với 2.583 quyết định hoàn, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng với tổng số tiền hoàn là: 12.737 tỷ đồng.

Kết quả có 790 quyết định hoàn có số truy hoàn và phạt với số tiền là 130,5 tỷ đồng, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2025, đã nộp ngân sách 74,8 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy công tác kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng tiếp tục được triển khai có trọng tâm, góp phần kiểm soát chặt chẽ rủi ro hoàn thuế, bảo đảm hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng quy định và phòng ngừa hành vi chiếm đoạt tiền thuế./.