6 tháng, ngành Thuế đôn đốc thu hồi đạt trên 52 nghìn tỷ đồng nợ thuế

Cục Thuế cho biết, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thuế, ngay từ đầu năm 2026, cơ quan thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng, hạn chế tối đa phát sinh nợ mới, vừa hỗ trợ người nộp thuế vừa siết chặt kỷ cương thu nộp ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 và tình hình nợ thuế tại thời điểm ngày 31/12/2025, Cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ năm 2026 đến từng đơn vị; theo đó, phấn đấu tổng số tiền thuế nợ (không bao gồm nợ đã xử lý và tiền thuế đang chờ điều chỉnh) đến ngày 31/12/2026 không vượt quá 8% so với tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý năm 2026; đồng thời phấn đấu thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm ngày 31/12/2025.

Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh rà soát, đề xuất giải pháp thu nợ phù hợp với tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cùng với đó, cơ quan thuế tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế tại địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, do lãnh đạo UBND làm Trưởng ban và các sở, ban, ngành liên quan tham gia, nhằm tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác thu hồi nợ đọng thuế.

Về rà soát, phân loại và chuẩn hóa dữ liệu nợ, cơ quan thuế xây dựng kế hoạch thu nợ, kế hoạch rà soát, làm sạch dữ liệu tiền thuế nợ, xác định rõ mục tiêu, kết quả theo từng tháng, quý, năm và chi tiết đến từng người nộp thuế.

Cơ quan thuế thực hiện thông báo tiền thuế nợ đến 100% người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ do cơ quan thuế quản lý để người nộp thuế chủ động hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời làm cơ sở đối chiếu, xác nhận số liệu và chuẩn hóa dữ liệu tiền thuế nợ.

Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, phân loại nợ theo khu vực kinh tế, địa bàn, lĩnh vực, ngành nghề, tuổi nợ, tính chất nợ và nguyên nhân nợ để áp dụng biện pháp thu hồi phù hợp với từng nhóm người nộp thuế.

Đối với các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ sai, nợ ảo đã xác định được nguyên nhân và các khoản tiền thuế nợ đang xử lý mà cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ, đang trong thời gian thực hiện các thủ tục còn tồn đọng tại thời điểm ngày 31/12/2025, cơ quan thuế tập trung giải quyết dứt điểm, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc xử lý.

Đối với khoản tiền thuế nợ của người nộp thuế ở trạng thái 03, 06, cơ quan thuế rà soát, phối hợp xác minh để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực, đóng mã số thuế hoặc khôi phục mã số thuế theo quy định.

Về đôn đốc, cưỡng chế và thu hồi nợ, đối với các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu dưới 90 ngày, cơ quan thuế chủ động thông báo, nhắc nhở, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sớm, tránh để nợ tồn đọng, kéo dài, mất khả năng thanh toán.

Đối với các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu trên 90 ngày hoặc thuộc trường hợp phải ban hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định, bảo đảm việc ban hành quyết định cưỡng chế liên tục, không ngắt quãng nhằm thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế nhằm tận dụng sự giám sát của xã hội đối với các trường hợp chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ.

Cơ quan thuế đẩy mạnh biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp đủ điều kiện, đặc biệt lưu ý cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và người nước ngoài còn nợ thuế trước khi xuất cảnh; bám sát tình hình nộp thuế để kịp thời ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong trao đổi thông tin tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử; thực hiện ký số, truyền nhận điện tử các thông báo tạm hoãn, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và nâng cấp ứng dụng TMS đáp ứng quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP.

Đại diện Cục Thuế cho biết, trước khi ban hành thông báo, cơ quan thuế rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người bị tạm hoãn xuất cảnh, cập nhật thông tin công chức quản lý, số điện thoại liên hệ và các trường hợp đã ban hành bằng giấy lên hệ thống để phục vụ tra cứu, quản lý.

Đối với nợ nghĩa vụ tài chính về đất, cơ quan thuế lập danh sách, báo cáo Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ; phối hợp xác định nguyên nhân nợ, tham mưu tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời đề xuất thu hồi đất đối với dự án nợ kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính và tiếp tục triển khai trao đổi thông tin điện tử với cơ quan đăng ký đất đai để quản lý đầy đủ, chính xác các khoản thu, khoản nợ về đất.

Theo đánh giá của cơ quan thuế, do nhiều doanh nghiệp còn khó khăn về dòng tiền, mất khả năng thanh toán; các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án lớn còn tồn đọng do vướng mắc về pháp lý; các khoản nợ chờ điều chỉnh, nợ sai, nợ ảo và tình trạng người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh chưa được xử lý dứt điểm nên tổng số tiền thuế nợ và tỷ lệ tổng nợ/tổng thu ngân sách nhà nước vẫn còn ở mức cần tiếp tục kéo giảm.

Theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ do ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm 30/6/2026 là 289.289 tỷ đồng, giảm 6,3% so với nợ tại thời điểm ngày 31/5/2026.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và đang khiếu nại, khiếu kiện, thì tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm 30/6/2026 là 265.617 tỷ đồng, giảm 2,6% so với nợ tại thời điểm ngày 31/5/2026.

Cũng theo thống kê, lũy kế đến hết tháng 6/2026, ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 52.625 tỷ đồng, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ ước đạt 44.251 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ ước đạt 8.374 tỷ đồng./.