Cục Thuế tổ chức trao tặng khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dự chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; lãnh đạo Cục Thuế, các Ban nghiệp vụ; Thuế tỉnh, thành phố và trực tuyến tại 385 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo báo cáo của Cục Thuế, năm 2025, công tác thi đua, khen thưởng được triển khai sâu rộng trong toàn ngành. Cục Thuế đã phát động, triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó có Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số” và phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân được xét, trình bảo đảm đúng thời gian, quy trình, thủ tục theo quy định.

Về khen thưởng thành tích năm 2025, Cục Thuế đã trình cấp có thẩm quyền xét, tặng “Huân chương Lao động hạng Nhất” cho 5 cá nhân, “Huân chương Lao động hạng Nhì” cho 33 cá nhân, “Huân chương Lao động hạng Ba” cho 1 tập thể và 139 cá nhân; “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho 1.028 cá nhân; “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 3 tập thể cùng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác.

Công tác khen thưởng đột xuất được chú trọng, nổi bật là khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, với việc tặng Giấy khen của Cục Thuế cho 76 tập thể, 491 cá nhân và trình Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 89 cá nhân./.