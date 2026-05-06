Cục Thống kê kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2026). Ảnh: Đức Minh

Tham dự lễ Kỷ niệm có Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade; Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tại Việt Nam và đại diện các Tổ chức quốc tế; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), lãnh đạo Cục Thống kê, nguyên lãnh đạo Tổng cục Thống kê (trước đây) qua các thời kỳ, cùng toàn thể đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu tại trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dụng dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội nền phục vụ quản lý điều hành từ Trung ương tới địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, suốt 80 năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn coi trọng, dành sự quan tâm đặc biệt và ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Thống kê.

Trong Thư chúc mừng gửi ngành Thống kê nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã biểu dương: “Ngành Thống kê đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước hoàn thiện về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ; theo dõi, cung cấp thông tin, số liệu thống kê trung thực, khách quan, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thống kê qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành Thống kê cần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo xu hướng mới “Số hóa - Thông minh - Thời gian thực - Tích hợp dữ liệu - Phục vụ ra quyết định nhanh và chính xác”; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện hoạt động thống kê, xây dựng thống kê số, thống kê thông minh, lấy dữ liệu làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng và công cụ, người dùng tin làm trọng tâm phục vụ.

Hai là, tập trung đổi mới phương thức và quy trình sản xuất thông tin thống kê, trong đó ưu tiên khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính sẵn có, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của số liệu.

Ba là, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống kê quốc gia gắn với phát triển nguồn nhân lực thống kê số, phát triển đội ngũ chuyên trách về chuyển đổi số bao gồm lực lượng phụ trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Bốn là, tiến tới hoàn thiện thể chế, khung pháp lý về dữ liệu thống kê.

Năm là, tăng cường truyền thông thống kê và mở rộng tương tác dữ liệu ngoài ngành, đổi mới phương thức công bố và phổ biến thông tin thống kê.

Sáu là, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Nhân dịp Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về nguồn lực và tăng cường phối hợp trong công tác thống kê, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Thống kê trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục đồng hành, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ tối đa; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả công tác thống kê.

Với truyền thống 80 năm vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp và khát vọng cống hiến của các thế hệ ngành Thống kê Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng, trong thời gian tới ngành Thống kê sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại dựa trên dữ liệu./.