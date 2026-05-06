Tài chính

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
12:09 | 06/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 6/5/2026, tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
aa
Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2026). Ảnh: Đức Minh

Tham dự lễ Kỷ niệm có Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade; Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tại Việt Nam và đại diện các Tổ chức quốc tế; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), lãnh đạo Cục Thống kê, nguyên lãnh đạo Tổng cục Thống kê (trước đây) qua các thời kỳ, cùng toàn thể đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu tại trung ương và địa phương.

Cục Thống kê kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dụng dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội nền phục vụ quản lý điều hành từ Trung ương tới địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, suốt 80 năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn coi trọng, dành sự quan tâm đặc biệt và ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Thống kê.

Trong Thư chúc mừng gửi ngành Thống kê nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã biểu dương: “Ngành Thống kê đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước hoàn thiện về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ; theo dõi, cung cấp thông tin, số liệu thống kê trung thực, khách quan, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước”.

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thống kê qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành Thống kê cần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo xu hướng mới “Số hóa - Thông minh - Thời gian thực - Tích hợp dữ liệu - Phục vụ ra quyết định nhanh và chính xác”; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện hoạt động thống kê, xây dựng thống kê số, thống kê thông minh, lấy dữ liệu làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng và công cụ, người dùng tin làm trọng tâm phục vụ.

Hai là, tập trung đổi mới phương thức và quy trình sản xuất thông tin thống kê, trong đó ưu tiên khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính sẵn có, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của số liệu.

Ba là, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống kê quốc gia gắn với phát triển nguồn nhân lực thống kê số, phát triển đội ngũ chuyên trách về chuyển đổi số bao gồm lực lượng phụ trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Bốn là, tiến tới hoàn thiện thể chế, khung pháp lý về dữ liệu thống kê.

Năm là, tăng cường truyền thông thống kê và mở rộng tương tác dữ liệu ngoài ngành, đổi mới phương thức công bố và phổ biến thông tin thống kê.

Sáu là, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Nhân dịp Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về nguồn lực và tăng cường phối hợp trong công tác thống kê, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Thống kê trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục đồng hành, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ tối đa; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả công tác thống kê.

Với truyền thống 80 năm vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp và khát vọng cống hiến của các thế hệ ngành Thống kê Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng, trong thời gian tới ngành Thống kê sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại dựa trên dữ liệu./.

Đức Minh
Từ khóa:
Thống kê kỷ niệm ngày thành lập huân chương lao động phó thủ tướng thống kê số liệu chính sách phát triển Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cục thống kê kỷ niệm 80 ngày thành tlập ngành Thống kế Việt Nam

Bài liên quan

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 11,1%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 11,1%

Infographics: 4 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 4 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84%

Dành cho bạn

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Đọc thêm

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

(TBTCO) - Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng cho hai tuyến Vành đai 2,5 và 3,5, với nhiều đoạn dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5, tạo cú hích cho các dự án hạ tầng trọng điểm.
Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư: Yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư: Yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026

Bộ Tài chính cho biết, hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đã được bố trí, khai thác cho nhiều mục đích như trụ sở làm việc, giáo dục, y tế… Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn cơ sở chưa được xử lý triệt để, cần đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí tài sản công.
Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

(TBTCO) - Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Chính phủ vừa thực hiện bước đột phá mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi đồng loạt ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quyết sách này không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về hàng nghìn thủ tục được bãi bỏ, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình sâu sắc trong tư duy quản trị quốc gia.
Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt 878,68 tỷ đồng, tương đương 8,1% kế hoạch. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân 510,78 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch.
Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 28/4/2026), tổng rút vốn vay của Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 132.641 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn với tổng giá trị khoảng 172.865 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch năm.
Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, trong đó bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, riêng quý II cần đạt mức tăng trưởng trên 10% - một thách thức lớn nếu không có các giải pháp đột phá. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn