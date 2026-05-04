Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Giá tiêu trong nước tuần qua diễn biến tích cực. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước tăng mạnh

Thị trường hồ tiêu trong nước tuần qua ghi nhận diễn biến tích cực khi giá tăng khá mạnh tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm. Theo khảo sát mới nhất, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg, tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 144.000 đồng/kg. Đây là vùng sản xuất trọng điểm, thường đóng vai trò dẫn dắt xu hướng giá toàn thị trường.

Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) với mức 142.500 đồng/kg, Đồng Nai đạt 142.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai ở mức 140.500 đồng/kg.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), đà tăng của giá tiêu nội địa phản ánh nguồn cung đang dần thắt chặt sau vụ thu hoạch chính, trong khi nhu cầu từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì ổn định. Diễn biến này giúp giá tiêu tiếp tục neo ở vùng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng sau giai đoạn dài giá thấp trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tuần qua ghi nhận xu hướng phân hóa giữa các quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia chốt tuần ở mức 6.966 USD/tấn, giảm 0,59% (tương đương 41 USD/tấn) so với tuần trước.

Ngược lại, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng 1,67% (100 USD/tấn), lên mức 6.100 USD/tấn cho thấy sự phục hồi nhất định của thị trường này.

Tại Malaysia, giá tiêu đen tiếp tục duy trì ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.178 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng tại Việt Nam và Malaysia không thay đổi, lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Giá cà phê rời mốc 87.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Thị trường cà phê trong nước khép lại tuần giao dịch đầu tháng 5 với xu hướng giảm rõ rệt. Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg, giảm từ 1.400 - 1.500 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 1.400 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 86.600 đồng/kg, cao nhất trong khu vực nhưng đã mất mốc 87.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 86.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, giảm 1.500 đồng/kg, xuống còn 86.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê trong nước giảm sâu cho thấy tác động trực tiếp từ thị trường quốc tế, đặc biệt là kỳ vọng nguồn cung gia tăng trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trong tuần qua đồng loạt giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 ở mức 3.364 USD/tấn, giảm 3,4% (tương đương 119 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 3,8%, xuống còn 3.275 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 2,9% (8,5 US cent/pound), còn 286,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,2%, xuống mức 275,9 US cent/pound./.