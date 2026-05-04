Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

06:43 | 04/05/2026
Giá tiêu tuần qua tăng mạnh 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê trong nước khép lại tuần giao dịch đầu tháng 5 với xu hướng giảm rõ rệt.
Giá tiêu trong nước tuần qua diễn biến tích cực. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước tăng mạnh

Thị trường hồ tiêu trong nước tuần qua ghi nhận diễn biến tích cực khi giá tăng khá mạnh tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm. Theo khảo sát mới nhất, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg, tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 144.000 đồng/kg. Đây là vùng sản xuất trọng điểm, thường đóng vai trò dẫn dắt xu hướng giá toàn thị trường.

Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) với mức 142.500 đồng/kg, Đồng Nai đạt 142.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai ở mức 140.500 đồng/kg.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), đà tăng của giá tiêu nội địa phản ánh nguồn cung đang dần thắt chặt sau vụ thu hoạch chính, trong khi nhu cầu từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì ổn định. Diễn biến này giúp giá tiêu tiếp tục neo ở vùng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng sau giai đoạn dài giá thấp trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tuần qua ghi nhận xu hướng phân hóa giữa các quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia chốt tuần ở mức 6.966 USD/tấn, giảm 0,59% (tương đương 41 USD/tấn) so với tuần trước.

Ngược lại, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng 1,67% (100 USD/tấn), lên mức 6.100 USD/tấn cho thấy sự phục hồi nhất định của thị trường này.

Tại Malaysia, giá tiêu đen tiếp tục duy trì ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.178 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng tại Việt Nam và Malaysia không thay đổi, lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Giá cà phê rời mốc 87.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Thị trường cà phê trong nước khép lại tuần giao dịch đầu tháng 5 với xu hướng giảm rõ rệt. Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg, giảm từ 1.400 - 1.500 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 1.400 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 86.600 đồng/kg, cao nhất trong khu vực nhưng đã mất mốc 87.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 86.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, giảm 1.500 đồng/kg, xuống còn 86.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê trong nước giảm sâu cho thấy tác động trực tiếp từ thị trường quốc tế, đặc biệt là kỳ vọng nguồn cung gia tăng trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trong tuần qua đồng loạt giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 ở mức 3.364 USD/tấn, giảm 3,4% (tương đương 119 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 3,8%, xuống còn 3.275 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 2,9% (8,5 US cent/pound), còn 286,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,2%, xuống mức 275,9 US cent/pound./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 3/5: Giá bạc bật tăng mạnh phiên cuối tuần

Ngày 3/5: Giá bạc bật tăng mạnh phiên cuối tuần

Giá bạc hôm nay (3/5) đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật tích cực. Thị trường đang kỳ vọng kim loại này sớm bứt phá các mốc quan trọng.
Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (3/5) duy trì trạng thái “lặng sóng” ở cả 3 miền trên cả nước, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Thị trường chờ lực cầu phục hồi sau kỳ nghỉ lễ.
Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
Ngày 3/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ

Ngày 3/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ

Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (2/5) đồng loạt tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Cụ thể, giá tại Nhật Bản bật tăng mạnh hơn 2%, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tăng nhẹ, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, thị trường duy trì đà đi ngang.
Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.
Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

Trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

Đà Nẵng tăng tốc hút vốn ngoại vào Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng tăng tốc hút vốn ngoại vào Trung tâm tài chính quốc tế

Tài chính xanh - động lực cho tăng trưởng bền vững

Tài chính xanh - động lực cho tăng trưởng bền vững

Giữa bất định toàn cầu, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn sáng

Giữa bất định toàn cầu, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn sáng

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84%

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 4/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới