Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

06:35 | 02/05/2026
Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá lúa gạo hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bình giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch chậm, nguồn lúa chào bán rải rác tại một số khu vực, giá ổn định. Tại An Giang, giao dịch ít, giá biến động không nhiều. Tại Cần Thơ, nguồn lúa thu hoạch tại một số khu vực, giá vững. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán ít, lúa các loại vững giá.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 496 - 500 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 335 - 339 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 390 - 394 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 282 - 286 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Giá cao su thế giới hôm nay (1/5) biến động trái chiều giữa sàn Tokyo và Thượng Hải. Cụ thể, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 tại Tokyo gần như “đứng im” ở mức 387,90 Yên/kg, trong khi sàn Thượng Hải tiếp tục tăng mạnh lên 17.305 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong “mùa vàng” Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Giá bạc thế giới hôm nay (30/4) có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi giá trong nước duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế. Áp lực từ môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố chi phối chính, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý như bạc.
Giá cao su thế giới hôm nay (30/4) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và dòng tiền đầu cơ. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5%; Nhật Bản tăng 1,07%; Trung Quốc tăng 0,97%. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, với mủ tạp Phú Riềng giữ 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC.
Giá heo hơi hôm nay (30/4) tiếp tục ổn định trên cả nước. Thị trường duy trì mặt bằng giá cao ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Nam và một số tỉnh Tây Nguyên, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
