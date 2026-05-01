Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi lặng sóng trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận địa phương nào điều chỉnh giá. Mặt bằng chung hiện dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, giữ vai trò “neo giá” cho toàn vùng.

Diễn biến đi ngang cho thấy nguồn cung và cầu tại miền Bắc đang ở trạng thái cân bằng, chưa xuất hiện yếu tố tạo biến động.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận thay đổi. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Trong đó, Hà Tĩnh vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất, duy trì ở 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ mốc 64.000 đồng/kg. Thanh Hoá, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hoà cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ vị trí cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Việc giá không biến động trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy thị trường đang thiếu động lực tăng trưởng trong ngắn hạn.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tiếp tục “đứng giá” theo xu hướng chung của cả nước. Hiện tại, giao dịch chủ yếu xoay quanh các mức 68.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, An Giang và Cà Mau cùng giữ mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức cao nhất là 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định với biên độ giá phổ biến từ 63.000 - 69.000 đồng/kg. Trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ kéo dài, hoạt động mua bán không quá sôi động, khiến giá khó có biến động mạnh./.