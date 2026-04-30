Quảng Ninh: Miễn phí hạ tầng cửa khẩu với hàng nhập khẩu

Cụ thể, HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND (ngày 28/4/2026), sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 96/2025/NQ-HĐND (ngày 16/12/2025) về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Móng Cái thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết lần này là quy định mức thu phí đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng tại mục 1, Điều 3 Nghị quyết 96/2025/NQ-HĐND là 0 đồng/lượt phương tiện. Đây là thay đổi mang tính hỗ trợ trực tiếp, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh áp lực chi phí logistics vẫn ở mức cao.

Chính sách được áp dụng thống nhất tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, bao gồm các địa bàn trọng điểm như Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh.

Thời gian thực hiện kéo dài đến hết ngày 31/12/2028, tạo dư địa ổn định cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn.

Triển khai Nghị quyết, Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức niêm yết công khai, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp phí thực hiện đúng quy định. Trọng tâm là bảo đảm việc kê khai, nộp phí đúng đối tượng, đúng danh mục, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng hải quan đã chủ động thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp, chủ phương tiện và các bên liên quan, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp để chính sách được triển khai thông suốt. Việc cập nhật kịp thời quy định mới không chỉ giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong thực thi chính sách phí.

Giới chuyên môn đánh giá, việc miễn phí hạ tầng đối với hàng nhập khẩu là động thái linh hoạt của Quảng Ninh nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho các cửa khẩu, thu hút lưu lượng hàng hóa, qua đó thúc đẩy tăng trưởng thương mại biên giới. Khi chi phí được cắt giảm, thời gian thông quan được rút ngắn và quy trình minh bạch hơn, hiệu ứng lan tỏa sẽ không chỉ dừng ở hoạt động xuất nhập khẩu mà còn hỗ trợ toàn bộ chuỗi cung ứng./.