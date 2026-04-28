Cục Hải quan cho biết, tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa thương mại điện tử trong bối cảnh lĩnh vực này đang phát triển nhanh, đặc biệt là sự gia tăng mạnh mẽ của các giao dịch xuyên biên giới.

Quang cảnh buổi làm việc Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: CHQ

Đại diện Hải quan Việt Nam nhấn mạnh, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả kiểm soát, đồng thời tạo thuận lợi thương mại đối với loại hình này.

Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy. Ảnh: CHQ

Bên cạnh đó, hai bên cũng tập trung thảo luận về công tác phòng, chống buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu ma túy - một trong những thách thức lớn đối với cơ quan hải quan các quốc gia. Việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xử lý các vụ việc điển hình và chính sách quản lý được đánh giá là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp.

Đại diện Hàn Quốc, ông Choi Jae Young đánh giá cao sự hợp tác và ủng hộ của Hải quan Việt Nam đối với các đề xuất của Hải quan Hàn Quốc trong khuôn khổ nhóm làm việc kỹ thuật về phân loại hàng hóa (HS) tại Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.