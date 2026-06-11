Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Song Linh

Song Linh

[email protected]
17:52 | 11/06/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số, Chi cục Hải quan khu vực I tiếp tục tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phổ biến chính sách mới và triển khai các giải pháp hỗ trợ tuân thủ, tạo thuận lợi thương mại.
aa
Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 5 tháng đạt 226.493 tỷ đồng Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Ngày 11/6, Chi cục Hải quan khu vực I tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HA

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, năm 2026 là giai đoạn ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hiện đại hóa quản lý và chuyển đổi số theo các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực I, thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số và quản lý rủi ro trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị chuyên môn đã cập nhật nhiều chính sách, quy định mới trong lĩnh vực hải quan, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các thay đổi về thủ tục, chế độ quản lý và chính sách liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Một nội dung nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp là Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện do Chi cục Hải quan khu vực I triển khai. Chương trình hướng tới xây dựng quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch, hợp tác và cùng phát triển, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Hải quan khu vực I đã giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số đang được đơn vị nghiên cứu và triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nhận diện chứng từ phục vụ số hóa hồ sơ và khai báo hải quan; công cụ hỗ trợ doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất trao đổi dữ liệu quản lý nguyên liệu, vật tư, thành phẩm với cơ quan hải quan. Các giải pháp sẽ giúp doanh nghiệp giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao độ chính xác của dữ liệu, tiết kiệm chi phí tuân thủ và từng bước tham gia môi trường quản lý hải quan số.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện doanh nghiệp đã trực tiếp nêu nhiều câu hỏi, kiến nghị liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách quản lý và quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu. Các nội dung vướng mắc đã được lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn của Chi cục Hải quan khu vực I trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị.

Thông qua hoạt động đối thoại thường xuyên, Chi cục Hải quan khu vực I tiếp tục khẳng định cam kết lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực đối thoại doanh nghiệp chuyển đổi số mô hình tổ chức hỗ trợ tuân thủ

Bài liên quan

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Dành cho bạn

Việt Nam chi gần 23 tỷ USD nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Việt Nam chi gần 23 tỷ USD nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Đọc thêm

Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

(TBTCO) - Cục Thuế vừa tổ chức tiếp xã giao và tiến hành vòng đàm phán thứ hai Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein. Theo chương trình dự kiến, sáng ngày 12/6, Hiệp định sẽ được cơ quan thuế hai nước chính thức ký kết.
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 5 tháng đạt 226.493 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 5 tháng đạt 226.493 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, lũy kế đến 7/6/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 226.493 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Cục Thuế hợp tác với PGBank hỗ trợ hộ kinh doanh khai, nộp thuế điện tử

Cục Thuế hợp tác với PGBank hỗ trợ hộ kinh doanh khai, nộp thuế điện tử

(TBTCO) - Cục Thuế và Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác về các giải pháp, chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong kê khai, nộp thuế điện tử.
Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 4.339,4 tỷ đồng, đạt 44,5% dự toán, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) liên quan đến quản lý nhập khẩu hóa chất, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý.
Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, báo chí không chỉ là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp, mà còn là lực lượng đồng hành cùng ngành Thuế trong công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách, định hướng dư luận xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực của công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.
Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội, nhiều vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, hóa đơn và thuế... đã được phát hiện. Các trường hợp vi phạm đã bị chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

(TBTCO) - Chính sách thuế và công tác quản lý vẫn còn những điểm thiếu tính đồng bộ. Các điểm nghẽn không chỉ dừng lại ở văn bản, mà còn nằm ở khâu thực thi và tổ chức bộ máy. Theo đó, việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần hướng tới một sự đột phá, phù hợp với xu hướng quản trị thuế mới và chuẩn mực quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

Sau hơn 5 tháng, Gia Lai đạt gần 87% chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026

Sau hơn 5 tháng, Gia Lai đạt gần 87% chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026

Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Tiết kiệm điện là một khoản đầu tư sinh lợi

Tiết kiệm điện là một khoản đầu tư sinh lợi

Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Chiến lược xây dựng nội lực cho doanh nghiệp Việt

Chiến lược xây dựng nội lực cho doanh nghiệp Việt

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Sửa Luật Hải quan: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cải cách

Sửa Luật Hải quan: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cải cách

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?