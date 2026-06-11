Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 11/6, Chi cục Hải quan khu vực I tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HA

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, năm 2026 là giai đoạn ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hiện đại hóa quản lý và chuyển đổi số theo các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực I, thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số và quản lý rủi ro trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị chuyên môn đã cập nhật nhiều chính sách, quy định mới trong lĩnh vực hải quan, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các thay đổi về thủ tục, chế độ quản lý và chính sách liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Một nội dung nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp là Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện do Chi cục Hải quan khu vực I triển khai. Chương trình hướng tới xây dựng quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch, hợp tác và cùng phát triển, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Hải quan khu vực I đã giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số đang được đơn vị nghiên cứu và triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nhận diện chứng từ phục vụ số hóa hồ sơ và khai báo hải quan; công cụ hỗ trợ doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất trao đổi dữ liệu quản lý nguyên liệu, vật tư, thành phẩm với cơ quan hải quan. Các giải pháp sẽ giúp doanh nghiệp giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao độ chính xác của dữ liệu, tiết kiệm chi phí tuân thủ và từng bước tham gia môi trường quản lý hải quan số.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện doanh nghiệp đã trực tiếp nêu nhiều câu hỏi, kiến nghị liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách quản lý và quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu. Các nội dung vướng mắc đã được lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn của Chi cục Hải quan khu vực I trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị.