Thuế TP. Hải Phòng làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị

Theo Thuế TP. Hải Phòng, bên cạnh giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các đơn vị, công tác truyền thông cũng được chỉ đạo thực hiện kịp thời, Thuế thành phố đã phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng thực hiện chương trình Thuế với cuộc sống chuyên đề: “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”; tuyên truyền về chiến dịch trên đài phát thanh, các cơ quan báo chí, truyền thông, trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Thuế thành phố…

Cùng với đó, chủ động rà soát, phân loại, chia nhóm, có phương án xử lý các mã số thuế ở trạng thái 03, 06 theo từng nhóm, loại cụ thể. Cùng với việc làm sạch dữ liệu, việc chuẩn hóa dữ liệu còn bao gồm phần kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đăng ký mới, hạn chế tình trạng lợi dụng pháp nhân, sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn và tài chính.

Ông Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị xác định rằng đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Theo đó, cơ quan thuế phải thường xuyên có sự phối hợp với các sở, ngành và các địa phương cũng như là cơ quan công an. Cụ thể, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan công an để xác định đầy đủ các thông tin, định danh của các cá nhân, người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương để xác định thực tế tại các địa chỉ, theo đăng ký của người nộp thuế; phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt là Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện đôn đốc người nộp thuế hoàn thành các nghĩa vụ giải thể, cũng như nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Ngày 15/7/2026, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Thuế TP. Hải Phòng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai cao điểm chiến dịch làm sạch mã số thuế trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng giao các địa phương phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế, cùng với đó cũng tăng cường xử lý vi phạm.

Còn theo ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 2 (Thuế TP. Hải Phòng), Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 2 hiện đang theo dõi 656 mã số thuế cần phải rà soát, làm sạch. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Thuế, UBND thành phố và Thuế thành phố thì Phòng đã nhanh chóng triển khai đến từng cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó, từng cán bộ công chức sẽ chủ động rà soát, phân loại để xác định đúng trạng thái mã số thuế của người nộp thuế.

Sau đó, từng cán bộ thuế đã chủ động liên hệ với người nộp thuế qua các kênh thông tin như điện thoại, Zalo, gửi giấy mời đến người nộp thuế. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an để rà soát, xác định địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế.

Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Thuế cơ sở 3 (Thuế TP. Hải Phòng) cho hay, chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” không chỉ là đợt cao điểm xử lý mã số thuế trạng thái 03, 06, mà còn là bước cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Thuế, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đúng, đủ, sạch, sống và có khả năng liên thông.

Điểm cốt lõi của chiến dịch là chuyển từ quản lý hồ sơ riêng lẻ sang quản trị trên nền tảng dữ liệu; từ xử lý bị động sang chủ động rà soát, phân loại và hỗ trợ người nộp thuế từ sớm, từ xa. Nói cách khác, làm sạch mã số thuế chính là tháo gỡ điểm nghẽn dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ động rà soát, phân loại, xác minh và hỗ trợ

Theo bà Duyên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Thuế cơ sở 3 xác định chiến dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai nghiêm túc, đồng bộ và thực chất. Đơn vị đã ban hành kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ tiến độ; đồng thời phối hợp với UBND các phường, cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế.

Đặc biệt, Chi bộ Thuế cơ sở 3 đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề ngay trong đầu tháng 6/2026 với chủ đề” Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và trách nhiệm của Đảng viên trong việc triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công chức thuế về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, làm sạch mã số thuế, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ của cơ sở dữ liệu quản lý thuế.

Điểm nổi bật trong cách làm của Thuế cơ sở 3 là chuyển từ phương thức “chờ người nộp thuế đến làm thủ tục” sang chủ động rà soát, phân loại, xác minh và hỗ trợ. Trên cơ sở từng nhóm hồ sơ, đơn vị xác định nguyên nhân, lựa chọn hướng xử lý phù hợp: hướng dẫn hoàn thiện thủ tục; đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế; phối hợp xác minh tình trạng hoạt động; đồng thời hỗ trợ khôi phục, cập nhật thông tin đối với trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động.

Bà Phạm Thị Duyên cho rằng, không chỉ tác động đến công tác quản lý, chiến dịch còn tạo chuyển biến tích cực đối với người nộp thuế. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế, cập nhật thông tin đăng ký thuế, tháo gỡ các vướng mắc kéo dài trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Qua đó, góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính chính xác của thông tin đăng ký thuế, tạo thuận lợi hơn trong giao dịch điện tử và tiếp cận dịch vụ thuế số.

Trưởng Thuế cơ sở 3 cho biết, đến hết ngày 30/6/2026, đơn vị đã rà soát 16.215 hồ sơ thuộc phạm vi chiến dịch, trong đó có 4.107 hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động và 12.108 trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Thuế cơ sở 3 đã thực hiện đăng ký KPI cho từng tổ quản lý thực hiện theo từng nhóm chỉ tiêu, từng giai đoạn cụ thể, phân công từng đầu mối xử lý công việc, phân đến từng tổ, cán bộ, công chức quản lý theo danh sách được giao.

Đối với trạng thái 06, tập trung rà soát, công khai người nộp thuế còn nợ đọng để áp dụng các biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, phối hợp với UBND các phường công khai tại Cổng thông tin điện tử của phường. Cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, chiến dịch đã góp phần thu hồi nợ và các khoản nghĩa vụ phát sinh với tổng số tiền hơn 1,36 tỷ đồng, trong đó thu hồi nợ thuế hơn 1,17 tỷ đồng và tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính hơn 196 triệu đồng.

Theo bà Duyên, kế hoạch của 6 tháng cuối năm, Thuế cơ sở 3 tiếp tục triển khai đúng theo tiến độ KPI đã đăng ký với Thuế thành phố. Quan trọng hơn, thông qua quá trình rà soát, đơn vị không chỉ xử lý từng hồ sơ cụ thể mà còn nhận diện rõ các nguyên nhân phổ biến dẫn đến sai lệch dữ liệu, như: người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế; thay đổi thông tin nhưng chưa cập nhật; dữ liệu giữa đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và dữ liệu dân cư chưa đồng bộ; còn tồn tại nghĩa vụ thuế, hóa đơn, hồ sơ khai thuế chưa được xử lý dứt điểm. Việc phân nhóm nguyên nhân ngay từ đầu giúp quá trình xử lý có trọng tâm, tránh dàn trải và tạo cơ sở phòng ngừa phát sinh mới…