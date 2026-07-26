BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

Chiều 24/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có các ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV, Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV, ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc, ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện các ban chuyên môn Petrovietnam.

Về phía BSR có Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng cùng các ông trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc NMLD Dung Quất, Ban Quản lý dự án NCMR NMLD Dung Quất; trưởng/phó các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc BSR.

Biến động dầu mỏ toàn cầu: Thách thức đan xen cơ hội

Nửa đầu năm 2026, thị trường dầu mỏ toàn cầu trải qua nhiều biến động lớn do xung đột Mỹ - Israel - Iran và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới. Giá dầu Brent tăng mạnh từ tháng 3, đạt đỉnh 144,42 USD/thùng vào ngày 7/4 trước khi giảm dần từ cuối tháng 4 nhờ các tín hiệu đàm phán và thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Chiều 24/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Đối với BSR, mặt bằng giá dầu duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian của nửa đầu năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chênh lệch giá các sản phẩm xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không tại khu vực châu Á tăng đáng kể, góp phần cải thiện biên lợi nhuận chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều áp lực như giá dầu biến động với biên độ lớn, chi phí logistics và bảo hiểm hàng hải gia tăng, rủi ro trong chuỗi cung ứng dầu thô nhập khẩu, tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao và nguy cơ dư cung trên thị trường trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư cũng chịu nhiều tác động khi giá vật tư, thiết bị công nghiệp và chi phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh, gây thách thức trong tổng mức đầu tư của nhiều dự án, đặc biệt là Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Lập kỷ lục doanh thu và sản lượng

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết: Chỉ một ngày sau khi chiến sự leo thang, BSR đã thành lập Tổ công tác do Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức theo dõi diễn biến thị trường 24/7, xây dựng và liên tục cập nhật 15 kịch bản điều hành theo từng cấp độ biến động ngắn - trung - dài hạn.

Trên cơ sở đó, BSR chủ động tối ưu cơ cấu dầu thô, đảm bảo đủ nguyên liệu vận hành tối đa công suất, điều chỉnh danh mục sản phẩm theo tín hiệu thị trường, kiểm soát tồn kho, dòng tiền và rủi ro giá; đồng thời tận dụng cơ hội để gia tăng sản lượng Jet A-1, dầu diesel và các sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhất và đặc biệt mở rộng hoạt động gia công bên ngoài Nhà máy, đưa công suất quy đổi toàn hệ thống lên mức kỷ lục 124%.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng báo cáo tại Hội nghị

“Trong suốt giai đoạn đầy thử thách ấy, hơn 1500 cán bộ, kỹ sư và người lao động đã cùng chung một ý chí, một mục tiêu và một tinh thần trách nhiệm. Mỗi ca trực được duy trì nghiêm ngặt, mỗi quyết định quản trị được đưa ra đúng thời điểm, mỗi tấn sản phẩm được xuất xưởng đúng kế hoạch đã góp phần giữ cho dòng chảy năng lượng của đất nước không bị gián đoạn. Đặc biệt, những kết quả đó có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo Petrovietnam cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn chuỗi giá trị dầu khí - từ khâu tìm kiếm, khai thác, vận chuyển đến chế biến và phân phối. Chính sức mạnh liên kết ấy đã tạo nên khả năng thích ứng vượt trội của toàn hệ sinh thái Petrovietnam trước những biến động của thị trường quốc tế” - Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2026. Doanh thu hợp nhất ước đạt 100.922 tỷ đồng, gấp 1,45 lần so với 6 tháng năm 2025; nộp NSNN 5.871 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để BSR hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số trong năm 2026.

Một trong những yếu tố quyết định tạo nên kết quả này là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được vận hành ổn định với công suất quy đổi bình quân khoảng 124% công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất đạt hơn 4,05 triệu tấn và sản lượng tiêu thụ hơn 4,03 triệu tấn, đều vượt kế hoạch đề ra.

Động lực lớn nhất đến từ diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ. Giá dầu Brent bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 93,54 USD/thùng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá các sản phẩm lọc dầu cùng biên lợi nhuận chế biến duy trì ở mức cao đã đóng góp khoảng 26.765 tỷ đồng, tương đương 85,6% mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với đó, BSR phát huy hiệu quả công tác quản trị, chủ động tối ưu công suất vận hành, cơ cấu sản phẩm, điều độ nhập dầu thô, xuất bán sản phẩm và quản lý tồn kho theo diễn biến thị trường. Các giải pháp điều hành linh hoạt và tối ưu chi phí tiếp tục đóng góp khoảng 1.261 tỷ đồng doanh thu.

Không chỉ tập trung vào các giải pháp điều hành ngắn hạn, BSR còn triển khai đồng bộ, hiệu quả 8 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường đầu tư và quản trị đầu tư; phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và hoạt động M&A; nâng cao hiệu quả tài chính và quản trị vốn; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm an toàn sản xuất; đồng thời nâng cao năng lực quản trị và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, BSR tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như: hoàn thiện cơ chế, chính sách; tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; phát triển các sản phẩm mới như xăng E10, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm hóa dầu.

Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Digital Twin và công nghệ in 3D trong vận hành, bảo dưỡng cũng như công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong lĩnh vực an toàn sản xuất, BSR tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và huấn luyện nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Doanh nghiệp chủ động nhận diện rủi ro, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng số hóa và AI trong giám sát an toàn.

Về quản trị và văn hóa doanh nghiệp, BSR tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, quản trị biến động thị trường, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu chi phí sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp cũng phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, phát triển bền vững theo tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, hướng tới hình thành hệ sinh thái văn hóa doanh nghiệp đồng bộ và tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên chúc mừng, biểu dương BSR đã hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026. Ông đánh giá cao vai trò của BSR trong việc bảo đảm sản xuất, cung ứng xăng dầu, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh chuỗi cung ứng dầu thô bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Đồng thời, ông ghi nhận những kết quả tích cực của BSR trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm xanh đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam yêu cầu BSR tiếp tục vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, tối ưu công suất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Petrovietnam; đẩy nhanh triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau khi ký hợp đồng EPC; tăng cường nghiên cứu khoa học, mở rộng sang lĩnh vực hóa dầu, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và tham gia sâu hơn vào chuỗi liên kết với Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Petrovietnam

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể người lao động BSR, ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Petrovietnam, đồng thời khẳng định BSR sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên. BSR cam kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của Petrovietnam và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.