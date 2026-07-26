Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Thêm tuần gian nan

Sau bốn tuần điều chỉnh liên tiếp, VN-Index khép lại tuần giao dịch 20/7-24/7 tại 1.686 điểm, mất 101 điểm, tương đương 5,67% - mức giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang trở lại hồi đầu tháng 3/2026.

Top cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-INdex tuần này cũng là những cổ phiếu dẫn đầu trong top vốn hoá, là VIC, VHM và VCB. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu đi ngược dòng và đóng góp điểm tăng là cổ phiếu của Văn Phú Invest (VPI), Novaland (NVL) và EVNGENCO3 (PGV). Tuy vậy, những điểm sáng hiếm hoi này không tạo ra được nhiều khác biệt cho bức tranh chung.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Kirin (CSI), chỉ riêng hai phiên đầu tuần và giữa tuần, VN-Index đã mất gần 106 điểm khi làn sóng bán tháo lan rộng trên toàn thị trường, kéo chỉ số xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm. Định giá P/E của thị trường do vậy cũng đã lùi về vùng thấp nhất kể từ đợt “thuế đối ứng” năm trước.

Điểm đáng chú ý là nhịp giảm lần này còn chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều biến số bên ngoài. Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent vượt trở lại mốc 100 USD/thùng khi căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,7%, trong khi xác suất thị trường dự báo Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt cũng tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Phó Giám đốc Khối kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cho rằng xu hướng ngắn hạn của cả giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ đều vẫn ở trạng thái tăng, đồng nghĩa rủi ro lạm phát chưa giảm bớt.

Một yếu tố khác khiến tâm lý thị trường thêm tiêu cực là động thái mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan chính sách thương mại đối với Việt Nam.

Theo ông Minh, mức thuế 12,5% mới theo Mục 301 thay thế mức thuế nền trước đó, không cộng dồn thành 32,5% như nhiều nhà đầu tư từng lo ngại. Tuy nhiên, việc Mỹ chính thức đưa ra một hàng rào thuế mang tính dài hạn khiến thị trường lo ngại rủi ro đối với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là dệt may và da giày, dù tác động vĩ mô được đánh giá không nghiêm trọng như những kịch bản bi quan ban đầu.

Trong nước, áp lực bán còn gia tăng bởi hoạt động giải chấp và giảm sử dụng đòn bẩy khi VN-Index liên tục xuyên thủng các vùng hỗ trợ kỹ thuật. Theo Chứng khoán SHS, ba phiên đầu tuần ghi nhận áp lực bán mạnh trên diện rộng, khối lượng giao dịch tăng đột biến trong bối cảnh giá giảm, phản ánh lực bán giải chấp gia tăng. Khối lượng tăng mạnh khi giá giảm kém tích cực với tín hiệu bán giải chấp gia tăng, các chuyên gia từ SHS lưu ý.

Thanh khoản bình quân tuần đạt khoảng 20.100 tỷ đồng mỗi phiên, cao hơn hơn 21% so với tuần trước, trong khi khối lượng giao dịch tăng hơn 24%. Đi cùng đà giảm mạnh của chỉ số, thanh khoản thị trường lên mức cao nhất trong vòng 8 tuần trở lại đây. Thanh khoản và biên độ giảm của tuần vừa qua đều ở mức cao nhất cho thấy tín hiệu giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần qua - Nguồn: CSI

Dòng vốn ngoại tiếp tục góp phần gia tăng áp lực khi bán ròng khoảng 3.727 tỷ đồng trên HOSE. PNJ là cổ phiếu đứng đầu về giá trị giao dịch và cũng trở thành tâm điểm khi bị bán ròng tới 714 tỷ đồng trong tuần, dẫn đầu toàn thị trường. Theo sau là VCB (452 tỷ đồng), VPB (403 tỷ đồng), TCB (344 tỷ đồng) và ACB (331 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM được mua ròng mạnh nhất với 318 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (279 tỷ đồng), SHB (130 tỷ đồng) và HPG (100 tỷ đồng).

Đáng chú ý, riêng trong phiên cuối tuần, PNJ ghi nhận giá trị giao dịch hơn 1.140 tỷ đồng, lớn nhất toàn thị trường với hơn 41 triệu cổ phiếu được sang tay. Tuy nhiên, lực bán áp đảo, trong đó gần một nửa lượng cung đến từ khối ngoại, khiến cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức giá sàn.

Thận trọng chờ đợi tín hiệu từ lãi suất toàn cầu và mùa báo cáo quý II

Bước sang tuần giao dịch cuối cùng của tháng 7, sẽ có thêm hàng loạt sự kiện kinh tế có khả năng định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu bên cạnh những biến động địa chính trị đang được giới đầu tư toàn cầu theo dõi.

Quan trọng nhất là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường gần như đồng thuận Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng giới đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi thông điệp của Chủ tịch Kevin Warsh về triển vọng các tháng cuối năm, nhất là sau khi giá dầu tăng trở lại và áp lực lạm phát chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Ngoài ra, Mỹ sẽ công bố GDP quý II, chỉ số lạm phát PCE, thu nhập và chi tiêu cá nhân, trong khi nhóm doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn gồm Microsoft, Meta, Apple và Amazon đồng loạt công bố kết quả kinh doanh. Đây là những yếu tố có thể tạo biến động mạnh lên dòng vốn toàn cầu. Tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ trong tuần này.

Trong nước, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II bước vào giai đoạn cao điểm và được kỳ vọng trở thành yếu tố quan trọng nhất giúp thị trường phân hóa sau nhịp giảm sâu. Nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tại PNJ sau chuỗi phiên giảm mạnh cũng như phản ứng của dòng tiền trước các doanh nghiệp đầu ngành khi báo cáo tài chính lần lượt được công bố.

Thanh khoản và biên độ giảm của tuần vừa qua đều ở mức cao nhất. Điều này cho thấy tín hiệu giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế trong khi chưa có nhiều tín hiệu cho thấy đà giảm của VN-Index đã kết thúc. Chứng khoán Kirin (CSI)

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, xu hướng giảm vẫn chưa được cải thiện khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn còn trong quá trình điều chỉnh, trong khi áp lực giảm tỷ trọng đòn bẩy vẫn hiện hữu do dư nợ margin quý II ở mức cao.

VN-Index đã xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm trong tuần và chưa có nhiều tín hiệu cho thấy đà giảm đã kết thúc. Do đó, phía CSI cũng cho rằng khả năng cao VN-Index sẽ còn tiếp diễn nhịp điều chỉnh trong tuần tới vời kỳ vọng sẽ hướng tới mốc hỗ trợ quanh 1.630 điểm. Tuy vậy cũng không loại trừ VN-Index sẽ có nhịp hồi lên mốc 1.720 điểm trong tuần tới sau đó mới quay lại nhịp giảm về ngưỡng hỗ trợ 1.630 điểm.

Nhiều nhận định trước đây kỳ vọng VN-Index sẽ phục hồi khi định giá của thị trường trở nên hấp dẫn nếu tiếp tục chịu áp lực bán tháo, nhất là ở một số vùng giá hỗ trợ như 1.650 điểm - 1.670 điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia thận trọng hơn ở thời điểm hiện tại khi thị trường chưa cải thiện.

Chuyên gia từ Chứng khoán SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế. Chứng khoán Kirin (CSI) cũng ưu tiên quan điểm thận trọng, chưa mở thêm vị thế mua mới sau khi vị thế mua thăm dò trước đó chưa có lợi nhuận. Đồng thời quản trị rủi ro một cách kỷ luật, căn bán hạ một phần tỷ trọng khi VN-Index có nhịp hồi lên mốc kháng cự 1.720 điểm trong tuần sau.