Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống. Đáng chú ý, Ninh Bình sau khi giảm giá đã xuống còn 63.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức thu mua thấp nhất khu vực.

Hiện các thương lái tại miền Bắc thu mua heo hơi trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất khu vực và cũng là cao nhất cả nước là 65.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục thu hẹp khi áp lực giảm giá vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm khi Quảng Trị và Huế cùng hạ 1.000 đồng/kg trong phiên cuối tuần.

Theo đó, giá heo hơi trong khu vực hiện dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Mức 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Trong khi đó, Khánh Hòa tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì trạng thái ổn định nhiều ngày liên tiếp. Giá heo hơi phổ biến từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục được thu mua ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau vẫn giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, còn miền Nam vẫn giữ ổn định. Giá thu mua trên cả nước hiện dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg./.