Cựu quân nhân tại Cần Thơ nhận tin trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 8,2 tỷ đồng khi đang làm vườn

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Đại lý Vinaphone - CTIN xác định giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00766 với giá trị 8.205.347.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về ông N.T.K- thuê bao Vinaphone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS với điểm chạm trong VNPT Money).

Ông N.T.K nhận giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giá trị hơn 8,2 tỷ đồng.

Ông N.T.K quê gốc tại tỉnh Thái Bình, từng công tác trong quân đội tại thành phố Cần Thơ. Sau khi về hưu, ông quyết định tiếp tục sinh sống cùng gia đình và tận hưởng cuộc sống hưu trí tại thành phố Cần Thơ. Ông K. là người chơi thân thiết của Vietlott ngay từ những ngày đầu ra mắt (năm 2016) và thường mua từ 3 đến 6 vé các sản phẩm xổ số tự chọn mỗi ngày. Sản phẩm yêu thích nhất của ông là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giải Độc đắc từ 6 tỷ đồng và tính năng quay số 2 lần mỗi ngày. Ông có thói quen kết hợp giữa các số do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên và những số tự luận theo linh cảm của bản thân hoặc để tính năng “Thần tài chọn” trên ứng dụng Vietlott SMS chọn bộ số tham gia dự thưởng. Bộ số may mắn mang lại giải Độc đắc hơn 8,2 tỷ đồng cũng được ông lựa chọn thông qua tính năng “Thần tài chọn”.

Tấm vé may mắn trúng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của ông N.T.K.

Ông K. chia sẻ: “Hôm đó, tôi mua vé xong thì đi làm vườn như thường lệ nên không để ý điện thoại. Sau khi hoàn thành công việc và nghỉ ngơi thì mới mở ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra kết quả và biết tin mình trúng Độc đắc”. Ông cho rằng trước đó gia đình đã trải qua nhiều điều không may trong cuộc sống. Vì vậy, khi biết mình trúng giải, ông cảm thấy như sự may mắn đã mỉm cười và phần nào bù đắp cho những khó khăn mà gia đình từng trải qua.

Sau khi nhận thưởng, ông dự định sẽ ưu tiên chăm lo cuộc sống của gia đình và hỗ trợ con cái phát triển công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, ông sẽ vẫn duy trì thói quen chơi xổ số Vietlott mỗi ngày như một thú vui giải trí khi về hưu.

Theo quy định, ông N.T.K có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 820 triệu đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Cần Thơ và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.