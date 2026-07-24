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Cựu quân nhân tại Cần Thơ nhận tin trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 8,2 tỷ đồng khi đang làm vườn

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
16:56 | 24/07/2026
(TBTCO) - Ngày 23/7/2026, Đại lý Vinaphone - CTIN (Đại lý kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott) đã tổ chức lễ chúc mừng ông N.T.K - người chơi may mắn trúng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 00766 với giá trị trúng thưởng 8.205.347.500 đồng.
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Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Đại lý Vinaphone - CTIN xác định giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00766 với giá trị 8.205.347.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về ông N.T.K- thuê bao Vinaphone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS với điểm chạm trong VNPT Money).

Cựu quân nhân tại Cần Thơ nhận tin trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 8,2 tỷ đồng khi đang làm vườn
Ông N.T.K nhận giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giá trị hơn 8,2 tỷ đồng.

Ông N.T.K quê gốc tại tỉnh Thái Bình, từng công tác trong quân đội tại thành phố Cần Thơ. Sau khi về hưu, ông quyết định tiếp tục sinh sống cùng gia đình và tận hưởng cuộc sống hưu trí tại thành phố Cần Thơ. Ông K. là người chơi thân thiết của Vietlott ngay từ những ngày đầu ra mắt (năm 2016) và thường mua từ 3 đến 6 vé các sản phẩm xổ số tự chọn mỗi ngày. Sản phẩm yêu thích nhất của ông là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giải Độc đắc từ 6 tỷ đồng và tính năng quay số 2 lần mỗi ngày. Ông có thói quen kết hợp giữa các số do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên và những số tự luận theo linh cảm của bản thân hoặc để tính năng “Thần tài chọn” trên ứng dụng Vietlott SMS chọn bộ số tham gia dự thưởng. Bộ số may mắn mang lại giải Độc đắc hơn 8,2 tỷ đồng cũng được ông lựa chọn thông qua tính năng “Thần tài chọn”.

Cựu quân nhân tại Cần Thơ nhận tin trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 8,2 tỷ đồng khi đang làm vườn
Tấm vé may mắn trúng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của ông N.T.K.

Ông K. chia sẻ: “Hôm đó, tôi mua vé xong thì đi làm vườn như thường lệ nên không để ý điện thoại. Sau khi hoàn thành công việc và nghỉ ngơi thì mới mở ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra kết quả và biết tin mình trúng Độc đắc”. Ông cho rằng trước đó gia đình đã trải qua nhiều điều không may trong cuộc sống. Vì vậy, khi biết mình trúng giải, ông cảm thấy như sự may mắn đã mỉm cười và phần nào bù đắp cho những khó khăn mà gia đình từng trải qua.

Sau khi nhận thưởng, ông dự định sẽ ưu tiên chăm lo cuộc sống của gia đình và hỗ trợ con cái phát triển công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, ông sẽ vẫn duy trì thói quen chơi xổ số Vietlott mỗi ngày như một thú vui giải trí khi về hưu.

Theo quy định, ông N.T.K có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 820 triệu đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Cần Thơ và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/

Tham khảo các kênh mua xổ số điện toán của Vietlott tại:

Mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại: https://vietlott-sms.vn/login?utm_campaign=24h26&utm_source=vietlott&utm_medium=pr&utm_content=all

Tìm điểm bán hàng Vietlott: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang.

Mai Tấn
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xổ số quay nhanh kênh phân phối điện thoại thuế thu nhập cá nhân quy trình quay số mở thưởng giải độc đắc xổ số ứng dụng Vietlott SMS điểm bán hàng Vietlott

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