Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Theo dữ liệu từ Cục Thuế, trong ngày 20/7, Thuế tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 48842/TB-GLA-KĐT về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Viết Lắm - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân, do doanh nghiệp này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 27/6/2026, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân có số tiền nợ thuế là hơn 22,8 tỷ đồng.

Trước đó, trong Thông báo số 45418/TB-GLA-KĐT ngày 12/6/2026 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Thuế tỉnh Gia Lai thông tin, căn cứ dữ liệu của người nộp thuế theo dõi trên hệ thống Quản lý thuế tại Thuế tỉnh Gia Lai, tính đến hết ngày 31/5/2026, doanh nghiệp này còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là hơn 21,2 tỷ đồng; số tiền thuế nợ trên 90 ngày là gần 3,5 tỷ đồng.

Các khoản nợ gồm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp phép là hơn 15,6 tỷ đồng; thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước hơn 2,7 tỷ đồng; tiền thuê mặt đất hàng năm hơn 1,5 tỷ đồng…

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân được thành lập vào ngày 17/4/2015, có địa chỉ tại thôn Nam Tượng 1, xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai; ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Trần Viết Lắm, chức vụ Giám đốc.

Tại thời điểm thành lập, chủ sở hữu của doanh nghiệp là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu, vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Đến tháng 3/2024, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ lên 3.000 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân thuộc Nhơn Tân Group, được biết đến là chủ đầu tư loạt dự án tại tỉnh Gia Lai như Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1 (trước đây là Khu kho bãi tập trung Nhơn Tân), Cụm công nghiệp Tân Tường An, Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh phần mở rộng.

Ngoài ra, Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân và Công ty cổ phần Xây dựng TC Bình Định (doanh nghiệp cũng thuộc Nhơn Tân Group) là chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, dự án Khu đô thị Long Vân 3…

Cũng theo dữ liệu từ Cục Thuế, cùng ngày 20/7/2026, Thuế tỉnh Gia Lai có Thông báo số 48839/TB-GLA-KĐT về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định, do doanh nghiệp này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tính đến ngày 27/6/2026, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định có số tiền nợ thuế hơn 7,5 tỷ đồng.

Trước đó, theo thông báo của Thuế tỉnh Gia Lai vào ngày 12/6/2026, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là hơn 8,5 tỷ đồng; số tiền thuế nợ trên 90 ngày là hơn 1,6 tỷ đồng.

Các khoản nợ thuế bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hơn 6,7 tỷ đồng; thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước hơn 1,7 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định được thành lập vào ngày 27/3/2017, trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định vào tháng 10/2018. Công ty có trụ sở tại khu số 4, khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn thuộc Phân khu số 6, Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội./.