Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Thực hiện Kế hoạch 16.666/KH-CHQ về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã tăng cường kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển đấu tranh quyết liệt với các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng phạm pháp và tang vật vụ án do Hải quan khu vực IX tham gia triệt phá. Ảnh: CHQ

Kết quả, chỉ trong tháng 6/2026, đơn vị đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án ma túy lớn, bắt giữ 7 đối tượng.

Điển hình, tối 3/6, tại xã Khe Sanh (Quảng Trị), Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép 12.000 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 8/6, tại phường Nam Đông Hà, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 18.000 viên hồng phiến và 2 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở đối tượng chủ mưu, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng quân dụng cùng 121 viên đạn.

Ngày 22/6, tại xã Cam Hồng, Chi cục Hải quan khu vực IX tiếp tục phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) và Phòng PC04 triệt phá thêm một đường dây ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 38.000 viên hồng phiến và 4 kg ma túy đá. Đến ngày 23/6, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng tại xã Khe Sanh, thu giữ 73 viên ma túy.

Toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.