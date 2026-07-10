Pháp luật

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Song Linh

Song Linh

[email protected]
15:50 | 10/07/2026
(TBTCO) - Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá cùng 1 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.
aa
Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Thực hiện Kế hoạch 16.666/KH-CHQ về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã tăng cường kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển đấu tranh quyết liệt với các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến
Đối tượng phạm pháp và tang vật vụ án do Hải quan khu vực IX tham gia triệt phá. Ảnh: CHQ

Kết quả, chỉ trong tháng 6/2026, đơn vị đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án ma túy lớn, bắt giữ 7 đối tượng.

Điển hình, tối 3/6, tại xã Khe Sanh (Quảng Trị), Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép 12.000 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 8/6, tại phường Nam Đông Hà, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 18.000 viên hồng phiến và 2 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở đối tượng chủ mưu, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng quân dụng cùng 121 viên đạn.

Ngày 22/6, tại xã Cam Hồng, Chi cục Hải quan khu vực IX tiếp tục phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) và Phòng PC04 triệt phá thêm một đường dây ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 38.000 viên hồng phiến và 4 kg ma túy đá. Đến ngày 23/6, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng tại xã Khe Sanh, thu giữ 73 viên ma túy.

Toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính chung đợt cao điểm, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ tổng cộng 68.073 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.

Kết quả nêu trên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quan trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “3 giảm” gồm giảm nguồn cung, giảm nguồn cầu và giảm tác hại của ma túy.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực IX phòng chống ma túy đội kiểm soát hải quan đặc nhiệm phòng chống ma túy đường dây ma túy lớn

Bài liên quan

Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Hải quan đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Hải quan đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Dành cho bạn

Giá lúa mì khởi sắc, ca cao bứt phá lên gần mốc 6.500 USD/tấn

Giá lúa mì khởi sắc, ca cao bứt phá lên gần mốc 6.500 USD/tấn

Tín dụng mở rộng, doanh nghiệp vẫn chờ thay đổi trong cách cho vay

Tín dụng mở rộng, doanh nghiệp vẫn chờ thay đổi trong cách cho vay

Ổn định vĩ mô, tạo “vùng đệm” để Việt Nam tăng tốc

Ổn định vĩ mô, tạo “vùng đệm” để Việt Nam tăng tốc

Chính sách tài khóa mở rộng phải gắn với hiệu quả giải ngân

Chính sách tài khóa mở rộng phải gắn với hiệu quả giải ngân

Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán chứng khoán

Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới

Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới

Đọc thêm

Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đã phát hiện, xử lý 257 vụ vi phạm; khởi tố và kiến nghị khởi tố 11 vụ án. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quan trong đấu tranh với buôn lậu, tội phạm ma túy và các hành vi gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Thuế TP. Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

Thuế TP. Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

(TBTCO) - Qua phân tích, đối chiếu dữ liệu, Thuế TP. Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp có chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế phát sinh và doanh thu kê khai; nhận diện các trường hợp người nộp thuế sử dụng nhiều phần mềm để che giấu doanh thu. Cá biệt đã phát hiện những trường hợp doanh nghiệp, cá nhân có mức chênh lệch doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

(TBTCO) - Tại họp báo Chính phủ ngày 4/7, đại diện Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, qua đó khởi tố 40 vụ án, với số tiền bị chiếm đoạt ước khoảng 2.600 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản.
Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

(TBTCO) - Cục Hải quan và Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia (ABF) thống nhất tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác song phương, trọng tâm là tăng cường kiểm soát ma túy, thuốc lá, tiền chất và nâng cao năng lực cán bộ, góp phần bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại hợp pháp.
Thu hồi dầu gội và dầu xả Nourishing hair care nhãn hàng Herba Luxe

Thu hồi dầu gội và dầu xả Nourishing hair care nhãn hàng Herba Luxe

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 2 sản phẩm dầu gội đầu và dầu xả Nourishing hair care cùng thuộc nhãn hàng Herba Luxe do hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

(TBTCO) - Rạng sáng ngày 2/7/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TP. Hồ Chí Minh.
Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc các lô còn hạn sử dụng của 4 sản phẩm dầu gội trị gàu do có chứa hoạt chất clotrimazole.
Hải quan thống nhất thủ tục với hóa chất xuất nhập khẩu, không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định

Hải quan thống nhất thủ tục với hóa chất xuất nhập khẩu, không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu thực hiện thống nhất thủ tục đối với hóa chất xuất nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm tài liệu ngoài hồ sơ bắt buộc, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát chặt các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026

Cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026

Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán

Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Tăng trưởng ấn tượng, Hà Nội tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2026

Tăng trưởng ấn tượng, Hà Nội tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2026

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt