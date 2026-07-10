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Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

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16:42 | 10/07/2026
(TBTCO) - Ngày 10/7/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và Thông tư thay thế Thông tư số 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.
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Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết, UBCKNN đang triển khai xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC, Thông tư số 14/2025/TT-BTC và Thông tư số 18/2025/TT-BTC) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 73/2020/TT-BTC). Việc sửa đổi hai Thông tư xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình triển khai.

Cụ thể, Thông tư số 119/2020/TT-BTC sau hơn 5 năm thực hiện đã bộc lộ một số vướng mắc, cần được hoàn thiện để có cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai; đồng thời, việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) cũng đặt ra yêu cầu chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán
Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: SSC

Đối với Thông tư số 134/2017/TT-BTC, sau hơn 8 năm thực hiện, trong bối cảnh giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán phát triển mạnh theo hướng số hóa, ứng dụng rộng rãi các công nghệ như định danh điện tử, xác thực sinh trắc học và giao diện lập trình ứng dụng … cũng cần được rà soát, sửa đổi để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường.

“Việc xây dựng các Thông tư thay thế Thông tư 119/2020/TT-BTC, Thông tư 134/2017/TT-BTC là cần thiết, nhằm sửa đổi toàn diện các quy định liên quan, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nâng hạng và phát triển thị trường chứng khoán” - Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán
Phiên toạ đàm tại hội thảo. Ảnh: SSC

Tại hội thảo, đại diện UBCKNN đã trình bày Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và Thông tư thay thế Thông tư số 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán; và đại diện VSDC trình bày về cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Các đại biểu tại hội thảo cũng được nghe báo cáo tham luận của các thành viên thị trường về các nội dung của dự thảo Thông tư.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, phần tọa đàm trao đổi về các nội dung của dự thảo Thông tư đã nhận được quan tâm của đông đảo các thành viên thị trường với nhiều câu hỏi liên quan đến tài sản và đối tượng ký quỹ, cơ chế triển khai CCP, mã số giao dịch, xác thực sinh trắc học…./.

Tấn Minh
Từ khóa:
thị trường chứng khoán giao dịch điện tử cơ chế đối tác bù trừ hoạt động thanh toán giao dịch đăng ký lưu ký bù trừ Xác thực sinh trắc học dự thảo thông tư

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