Chứng khoán

Cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026

Thu Hương

Thu Hương

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16:44 | 10/07/2026
(TBTCO) - HNX đưa cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026 do doanh nghiệp chưa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.
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Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quyết định số 916/QĐ-SGDHN đưa cổ phiếu RCC của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026.

Theo HNX, nguyên nhân là sau một ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn chưa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Trường hợp này thuộc diện bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

HNX yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ khi cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, doanh nghiệp phải có văn bản giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục gửi Sở.

Cùng ngày, HNX cũng công bố trạng thái giao dịch của cổ phiếu RCC trên hệ thống UPCoM. Theo đó, ngoài việc bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 14/7, cổ phiếu này vẫn đang thuộc diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 682/QĐ-SGDHN ngày 27/5/2026 do doanh nghiệp chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, ngày 30/6, Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam đã tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự. Theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đại hội chỉ có 4 cổ đông tham dự, đại diện hơn 3,4 triệu cổ phần, tương ứng khoảng 9,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đáp ứng điều kiện để tiến hành đại hội theo quy định.

Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hiện có 6 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, nắm giữ tổng cộng gần 59% vốn. Đây cũng không phải lần đầu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tổ chức đại hội cổ đông. Năm 2025, doanh nghiệp phải đến lần triệu tập thứ hai mới tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên.

Theo tài liệu trình đại hội, doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt tổng giá trị sản lượng hơn 1.000 tỷ đồng, doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2025, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 87,6%, tăng 37,5% và gấp khoảng 2,4 lần.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết kế hoạch năm nay được xây dựng trên cơ sở tiếp tục tập trung vào lĩnh vực xây lắp công trình giao thông, đặc biệt là hạ tầng đường sắt; đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm dự án mới, nâng cao năng lực thi công và tiếp tục tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi thị trường xây lắp hạ tầng cạnh tranh gay gắt, tiến độ triển khai dự án còn chậm, trong khi chi phí nguyên vật liệu và áp lực tài chính tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 654,7 tỷ đồng, giảm 15,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, thấp hơn mức 3,8 tỷ đồng của năm 2024 và hơn 30 tỷ đồng của năm 2023.

Sang quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 66,3 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Giá vốn vượt doanh thu khiến doanh nghiệp lỗ gộp gần 8 tỷ đồng và báo lỗ sau thuế gần 28 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 1.080 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức hơn 676 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khoảng 399 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu RCC hiện giao dịch quanh mức 22.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 708 tỷ đồng.

Thu Hương
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