Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ban hành Quyết định số 581/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã Ck: DRH) vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7/2026.

Theo HOSE, nguyên nhân là DRH chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp này thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE cũng đã ban hành Thông báo số 1480/TB-SGDHCM về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu DRH. Theo thông báo, bên cạnh việc bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2026 theo Quyết định số 581/QĐ-SGDHCM, cổ phiếu DRH hiện vẫn đồng thời thuộc nhiều diện giám sát khác.

Cụ thể, cổ phiếu DRH đang thuộc diện cảnh báo theo Quyết định số 201/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2025 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là số âm, căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Đồng thời, cổ phiếu này cũng đang thuộc diện kiểm soát theo Quyết định số 202/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2025 do đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong hai năm liên tiếp (2023 và 2024). Bên cạnh đó, theo Quyết định số 203/QĐ-SGDHCM cùng ngày, DRH tiếp tục bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong hai năm gần nhất (2023 và 2024) đều ghi nhận số âm.

Ngoài các diện nêu trên, cổ phiếu DRH hiện đang thuộc diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 456/QĐ-SGDHCM ngày 22/5/2026 do doanh nghiệp chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo quyết định này, cổ phiếu DRH được chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 22/5/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/7, cổ phiếu DRH giảm 4,84% so với phiên trước, xuống còn 1.770 đồng/cổ phiếu.