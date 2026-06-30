Chứng khoán

Cổ phiếu MCH được HOSE cấp margin

Thu Hương

Thu Hương

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17:04 | 30/06/2026
(TBTCO) - Sau khi đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết, cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đã được HOSE đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).
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Cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện margin, sau khi doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết theo quy định.

Theo thông báo của HOSE, ngày 25/6, Masan đã có văn bản đề nghị xem xét lại điều kiện giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu MCH. Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân khiến cổ phiếu chưa đủ điều kiện được giao dịch ký quỹ trước đây đã được khắc phục.

MCH chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 25/12/2025 với hơn 1 tỷ cổ phiếu sau khi chuyển sàn từ UPCoM. Trước đó, cổ phiếu này nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện margin do chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng.

Không chỉ MCH, trong tháng 6, HOSE cũng đã đưa hai cổ phiếu VCK (của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS) và VPX (của Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện margin sau khi đáp ứng tiêu chí về thời gian niêm yết.

Trong khi đó, danh sách chứng khoán chưa đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do HOSE công bố mới nhất vẫn còn một số mã như GEL của Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex, HPA của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long do thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Hiện HOSE duy trì danh sách gồm 65 mã cổ phiếu cùng 2 chứng chỉ quỹ ETF là FUEMAV30 và ETF VinaCapital VN50 Growth chưa đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Bên cạnh việc được cấp margin, MCH cũng được dự báo có khả năng được bổ sung vào rổ chỉ số VN30 trong kỳ cơ cấu quý III/2026. Theo báo cáo dự báo danh mục VN30 của BSC Research, MCH cùng với TCX là hai cổ phiếu có khả năng được thêm mới vào rổ chỉ số. BSC Research cho biết, MCH đã đáp ứng các tiêu chí của bộ chỉ số và thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn trên thị trường. Nếu được bổ sung vào VN30, cổ phiếu này được dự báo là mã được các quỹ mua vào nhiều nhất với khối lượng khoảng 3,02 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 387 tỷ đồng./.

Thu Hương
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