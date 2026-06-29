Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp quý II phân hóa theo từng nhóm ngành

Theo báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý II/2026 của Chứng khoán MB (MBS), triển vọng lợi nhuận giữa các nhóm ngành tiếp tục có sự khác biệt rõ nét dưới tác động của các yếu tố vĩ mô và đặc thù từng lĩnh vực.

Ngành ngân hàng dự kiến duy trì đà tăng trưởng trên nền lãi suất cao mới. Ước tính đến cuối quý II/2026, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt khoảng 9% so với đầu năm, với sự dẫn dắt chủ yếu từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc như VPBank và HDBank dự báo tiếp tục bứt phá nhờ lợi thế hạn mức tín dụng ưu tiên.

Dù mặt bằng lãi suất huy động đã hạ nhiệt so với cuối quý I, áp lực chi phí vốn vẫn khiến biên lãi thuần (NIM) toàn ngành thu hẹp so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các ngân hàng quốc doanh sở hữu lợi thế chi phí vốn thấp như Vietcombank và VietinBank có triển vọng cải thiện NIM. Nhìn chung, thu nhập lãi thuần được kỳ vọng tăng 15,7%, góp phần đẩy lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, dù áp lực trích lập dự phòng nợ xấu vẫn hiện hữu.

Ngược lại, ngành bất động sản nhà ở đang trải qua giai đoạn trầm lắng. Lãi suất cho vay neo ở mức cao (12 - 13%) cùng tâm lý thận trọng trước các quy hoạch lớn tại Hà Nội đã kìm hãm thanh khoản. Thay vì khởi công dự án mới, các doanh nghiệp tập trung nguồn lực bàn giao dự án từ giai đoạn 2024 - 2025. Kết quả kinh doanh của các đơn vị như DXG, NLG, KDH hay VRE ghi nhận áp lực giảm lợi nhuận ròng do tiến độ bàn giao chậm lại.

Ngành bán lẻ đang chứng kiến sự phục hồi từ nền thấp. Ngành sữa cho thấy dấu hiệu tích cực từ việc thắt chặt nguồn cung không chính ngạch, trong khi lĩnh vực điện tử tiêu dùng tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu thay thế thiết bị gia dụng. Trái lại, ngành chăn nuôi chịu áp lực kép khi giá nguyên liệu tăng trong khi giá heo hơi giảm, làm mờ nhạt triển vọng lợi nhuận quý II.

Trong khi đó, ngành bất động sản khu công nghiệp lại mang sắc thái tích cực nhờ sự đổi mới trong chính sách thu hút FDI. Nghị quyết số 10-NQ/TW mở ra chu kỳ phát triển mới hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh và công nghệ cao, tạo động lực cho các doanh nghiệp có quỹ đất lớn như BCM, KBC và IDC. Dự báo lợi nhuận ròng toàn ngành tăng trưởng khoảng 58% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ các khoản thu nhập từ đền bù đất. Dù một số doanh nghiệp lớn ghi nhận lợi nhuận giảm do nền so sánh cao của năm trước, sự phục hồi của các hợp đồng thuê mới đang tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tới.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, thị trường nội địa trở thành điểm sáng nhờ đẩy mạnh đầu tư công và phát triển nhà ở xã hội. Sản lượng tiêu thụ thép dự báo tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 8,2 triệu tấn. Dù giá thép duy trì mức cao, biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp đang chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Trong khi HPG kỳ vọng đạt kết quả khả quan nhờ quy mô doanh thu, các doanh nghiệp tôn mạ như HSG và NKG dự báo đối mặt với sự sụt giảm lợi nhuận đáng kể.

Ngành dầu khí hưởng lợi từ giá dầu Brent neo ở mức cao (bình quân 97 USD/thùng). Các doanh nghiệp thượng nguồn như PVS và PVD đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò, khai thác, trong khi nhóm trung nguồn hưởng lợi gián tiếp từ cước vận tải biển quốc tế tăng. Ở hạ nguồn, crack spread (mức chênh lệch giữa giá dầu thô với giá sản phẩm dầu thành phẩm) dù hạ nhiệt, nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình lịch sử, hỗ trợ kết quả kinh doanh ổn định cho ngành.

Ngành điện ghi nhận sự tăng tốc của nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt tại miền Bắc do ảnh hưởng của pha El Nino. Sản lượng điện tăng trưởng 12%, trong đó giá thị trường điện bình quân tăng 13% giúp cải thiện biên lợi nhuận cho các nhà máy nhiệt điện than. Đáng chú ý, các chính sách mới về mua bán điện trực tiếp (DPPA) và điện mặt trời mái nhà đang mở ra không gian tăng trưởng lớn cho năng lượng tái tạo.

Cuối cùng, ngành vận tải cảng biển hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng “Trung Quốc +1”. Sản lượng container qua hệ thống cảng biển tăng 10,5%, đưa các doanh nghiệp khai thác cảng nước sâu như GMD, PHP vào chu kỳ tăng trưởng vượt trội. Tuy nhiên, sự phân hóa diễn ra rõ nét khi các doanh nghiệp cảng sông chịu áp lực cạnh tranh chi phí, còn nhóm chuyển phát nhanh đối mặt với khó khăn do chi phí nhiên liệu cao.

Nhìn chung, bức tranh kết quả kinh doanh quý II/2026 được dự báo tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành. Các lĩnh vực hưởng lợi từ đầu tư công, dòng vốn FDI, giá dầu và nhu cầu tiêu thụ điện duy trì triển vọng tích cực, trong khi bất động sản nhà ở, một số doanh nghiệp vật liệu xây dựng, chăn nuôi và vận tải vẫn đối mặt với nhiều áp lực từ lãi suất, chi phí đầu vào và diễn biến của thị trường./.