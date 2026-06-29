Thời sự

Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc

Đức Thanh

Đức Thanh

17:33 | 29/06/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 29/6, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm), thu hút hàng nghìn người dân tới tham quan.
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Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm diễn ra liên tục từ hôm nay tới ngày 29/8 và miễn phí vé vào cửa. Người dân làm thủ tục nhận vé tham quan ở cổng ra vào Bảo tàng Hà Nội trước khi vào trong triển lãm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, trước giờ triển lãm mở cửa đã có hàng nghìn người dân xếp hàng đợi sẵn. Sau giờ mở cửa, lượng người đổ tới triển lãm ngày càng đông.

Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
14h00 triển lãm mới mở cửa, nhưng từ 13h đã có rất đông người dân đến xếp hàng đợi.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Lúc 13h45', lượng người xếp hàng vào xem đã kéo dài tới phía sân gửi xe ô tô của triển lãm.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Đúng 14h, những người dân đầu tiên bước vào xem triển lãm.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Người dân kiên nhẫn chờ đợi nhận vé vào cửa. Tuy lượng người khá đông, nhưng dưới sự điều hành của Ban tổ chức, không hề có hiện tượng chen lấn, xô đẩy.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Thời tiết hôm nay khá dễ chịu so với mọi ngày, nên sự chờ đợi không quá khó khăn đối với những người đến vào sau giờ mở cửa.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Sa bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đặt ngay tại khu vực cổng vào.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Sa bàn tròn cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của Đồ án tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Tầng 4 của triển lãm với diện tích khoảng 1.200 m2 được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Ngoài ra, tại Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình một số dự án tiêu biểu của Hà Nội; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc
Các thông tin quy hoạch thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đức Thanh
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