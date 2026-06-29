Samsung cam kết đồng hành cùng Hà Nội phát triển nhân lực công nghệ cao

Đồng hành cùng Hà Nội phát triển nhân lực công nghệ cao

Phát biểu tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, do UBND TP. Hà Nội tổ chức ngày 29/6, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong cho biết, Samsung bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 và đến nay đã xây dựng hệ sinh thái đầu tư toàn diện gồm 6 nhà máy sản xuất, một pháp nhân bán hàng và Trung tâm R&D quy mô lớn đặt tại Hà Nội.

Năm 2025, Samsung Việt Nam đạt doanh thu 64,9 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 57,1 tỷ USD, tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 24 tỷ USD.

Theo ông Na Ki Hong, việc Samsung duy trì hoạt động ổn định và không ngừng mở rộng đầu tư tại Việt Nam là nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền các địa phương, trong đó có TP. Hà Nội.

“Là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, Samsung luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, phát triển công nghệ lõi, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu” - ông Na Ki Hong nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lãnh đạo Samsung Việt Nam cho rằng, đây là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Na Ki Hong đặc biệt đánh giá cao Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó xác định xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu cả nước thông qua mô hình liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Hưởng ứng định hướng này, Samsung đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với TP. Hà Nội về hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục, đào tạo.

“Trong thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP. Hà Nội triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và bồi dưỡng nhân tài theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương phát triển của thành phố” - ông Na Ki Hong khẳng định.

Mở rộng đầu tư cho AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo

Để hiện thực hóa cam kết, Samsung sẽ ưu tiên nguồn lực cho các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ. Một trong những chương trình tiêu biểu là cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được triển khai từ năm 2019, hướng tới học sinh THCS và THPT trên toàn quốc nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương và xã hội.

Năm 2026, Samsung phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) triển khai cuộc thi này, tạo sự gắn kết giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM. Theo đại diện Samsung, sự hợp tác sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập, ứng dụng khoa học công nghệ tới hàng nghìn trường học trên cả nước, qua đó hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Samsung đang từng bước chuyển dịch vai trò từ một nhà sản xuất điện tử hàng đầu sang đối tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Sự chuyển dịch này phản ánh xu hướng đầu tư mới của các tập đoàn công nghệ toàn cầu, khi giá trị tạo ra không chỉ đến từ dây chuyền sản xuất, mà còn từ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Đối với Hà Nội, sự tham gia của Samsung vào công tác đào tạo trong lĩnh vực AI và bán dẫn góp phần bổ sung nguồn lực quan trọng để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Song song với đó, Samsung và NIC tiếp tục triển khai chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) 2026 dành cho sinh viên, đào tạo các lĩnh vực AI, Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).

Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên đưa nội dung công nghệ bán dẫn vào đào tạo ở 3 cấp độ: nhập môn, cơ bản và nâng cao, hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030.

Theo ông Na Ki Hong, chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành để học viên có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh các chương trình đào tạo ngắn hạn, từ năm 2012 đến nay, Samsung Việt Nam đã đầu tư lũy kế khoảng 180 tỷ đồng cho các hoạt động hợp tác với các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam nhằm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời triển khai Chương trình học bổng tài năng Samsung (Samsung Talent Program - STP).

Lãnh đạo Samsung Việt Nam cho biết, từ năm nay, doanh nghiệp sẽ tập trung mạnh hơn vào việc bồi dưỡng nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo bền vững, có khả năng thích ứng với môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng, lấy AI làm trọng tâm.

“Samsung không chỉ dừng lại ở vị thế là nhà đầu tư lớn nhất và nhà xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam, mà sẽ nỗ lực trở thành doanh nghiệp được tín nhiệm nhất trong đào tạo nhân tài công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Hà Nội cũng như Việt Nam trong tương lai” - ông Na Ki Hong khẳng định.