Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, lũy kế đến hết ngày 6/8/2026, thực hiện theo yêu cầu triển khai bộ công cụ KPI theo dõi, giám sát giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân tuần đầu tháng 8 giảm mạnh

Theo báo cáo, đến hết ngày 31/7/2026, cả nước đã giải ngân 425.312 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến hết ngày 6/8, số giải ngân tăng lên 433.453,9 tỷ đồng, đạt 42,7% kế hoạch. Như vậy, trong tuần từ ngày 1 - 6/8, cả nước giải ngân thêm 8.141,9 tỷ đồng.

Mức giải ngân này giảm mạnh so với tuần liền trước. Cụ thể, trong tuần từ ngày 24 - 31/7, cả nước giải ngân 34.365 tỷ đồng. Như vậy, số vốn giải ngân trong tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước.

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước. Ảnh minh họa

Tính đến hết ngày 6/8, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Một số đơn vị có giá trị giải ngân lũy kế trên 15.000 tỷ đồng, gồm Bộ Quốc phòng (26.500 tỷ đồng), Bộ Công an (22.700 tỷ đồng), TP. Hà Nội (77.500 tỷ đồng), TP. Hồ Chí Minh (64.800 tỷ đồng), TP. Hải Phòng (19.200 tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (17.100 tỷ đồng) và tỉnh Hưng Yên (16.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Trong đó, 4 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa giải ngân, gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tương đương 32.511,3 tỷ đồng) được thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 6/8 của cả nước đạt 44,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đã phân bổ 98% kế hoạch vốn

Về phân bổ vốn, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.014.234,2 tỷ đồng, gồm 364.007,6 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Ngoài kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, các địa phương đã giao tăng 14.709,6 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Tổng kế hoạch vốn được giao đến thời điểm báo cáo là 1.028.943,8 tỷ đồng.

Đến nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.009.083 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án (gồm 344.146,8 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 664.936,2 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương).

Nếu không tính 14.709,6 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 994.373,4 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Số vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết còn 19.860,8 tỷ đồng, chiếm 2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao thuộc về 7 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, số vốn này chủ yếu chưa được phân bổ do một số đơn vị mới được giao bổ sung kế hoạch vốn từ đầu tháng 6 - tháng 7/2026, nên cần thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số đơn vị cũng đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu để điều chuyển cho các bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu sử dụng.

Hơn 83.000 tỷ đồng chưa phân bổ thuộc thẩm quyền Chính phủ

Theo báo cáo, tổng số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ là 83.216,4 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính nêu các nhóm vốn dự kiến được bố trí cho các nhiệm vụ, dự án sau khi hoàn thiện các điều kiện liên quan.

Cụ thể, 44.810,55 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới sau khi đánh giá hiệu quả đầu tư và được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

9.900 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và 9.877,95 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tổng hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, 18.627,9 tỷ đồng là nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Nghị quyết số 176/NQ-CP ngày 3/7/2026.

Đối với kế hoạch vốn ngân sách địa phương, các địa phương thực hiện phân bổ 95% số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương 617.715,3 tỷ đồng. Số vốn 5% còn lại, tương đương 32.511,3 tỷ đồng, được thực hiện tiết kiệm để đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo quy định./.