Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Đánh giá kết quả thu ngân sách 7 tháng, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, so với dự toán HĐND tỉnh giao, có 2/17 khoản thu hoàn thành dự toán: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 185,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 103,2%.

Bên cạnh đó, có 11/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân, gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 75,4%; thu từ DNNN trung ương đạt 88,1%; thu tiền sử dụng đất đạt 63,4%; thu lệ phí trước bạ đạt 88,9%...

So với cùng kỳ năm trước, có 9/17 khoản thu tăng trưởng, cụ thể, thu từ DNNN địa phương tăng 14,7%; thu từ DNNN trung ương tăng 44,2%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 15,4%; thu lệ phí trước bạ tăng 46,8%...

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý III, lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng cho hay, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách. Kiến nghị cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền.

Tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động Etax Mobile cho hộ, cá nhân kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, tập trung xử lý dứt điểm người nộp thuế ở trạng thái bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế còn tồn. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ phát sinh mới, không để tình trạng các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mới phát sinh bị chậm trễ trong công tác giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác; giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới./.