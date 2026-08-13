Thuế - Hải quan

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện những sai sót, rủi ro pháp lý

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
10:50 | 13/08/2026
Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thuế năm 2026, Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp để trao đổi, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các quy định mới, nhận diện được những sai sót, rủi ro pháp lý thường gặp trong quá trình hoạt động.
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Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật

Tại cuộc họp, các chuyên gia đến từ Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính); Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã thống nhất việc triển khai Chương trình cần bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; đồng thời phát huy chức năng, thế mạnh và nguồn lực của từng cơ quan, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp để nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các chuyên gia đã tập trung trao đổi về các nhóm hoạt động trọng tâm gồm: tuyên truyền, cung cấp thông tin pháp luật gắn với cảnh báo rủi ro; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực tuân thủ; tư vấn pháp lý; hỗ trợ pháp lý trên nền tảng số; hỗ trợ hộ kinh doanh có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện những sai sót, rủi ro pháp lý
Các chuyên gia phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo

Đối với công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin pháp luật, các chuyên gia thống nhất cần tăng cường hỗ trợ theo hướng chủ động, giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận kịp thời các quy định, mà còn nhận diện được những sai sót, rủi ro pháp lý thường gặp trong quá trình hoạt động.

Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ phối hợp xây dựng tài liệu hướng dẫn, cẩm nang hỏi - đáp, tình huống pháp lý, nội dung cảnh báo rủi ro, infographic, video và các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật được định hướng gắn chặt giữa phổ biến chính sách với hướng dẫn thực hành và xử lý tình huống. Nội dung tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên quan tâm như chính sách thuế, kê khai và nộp thuế, hóa đơn, chứng từ, kế toán, báo cáo tài chính, quản lý doanh thu, chi phí và quản trị rủi ro tuân thủ. Các hình thức đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp sẽ được nghiên cứu triển khai phù hợp với nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị thống nhất tăng cường hoạt động tư vấn pháp lý, hội thảo, tọa đàm theo chuyên đề; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước xây dựng các nội dung hỗ trợ trên nền tảng số, tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận tiện tra cứu tài liệu, tiếp cận hỏi - đáp, cảnh báo rủi ro, chương trình đào tạo và các hoạt động tư vấn.

Tập trung vào hộ kinh doanh có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm trao đổi là hỗ trợ hộ kinh doanh có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp. Theo đó, các chuyên gia đã thống nhất việc hỗ trợ cần được thực hiện theo hướng đồng hành, không chỉ tuyên truyền, khuyến khích chuyển đổi, mà còn giúp hộ kinh doanh chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước, trong và sau quá trình chuyển đổi, nhất là về pháp luật thuế, kế toán, hóa đơn điện tử, quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Theo định hướng này, cơ quan thuế tập trung hỗ trợ các nội dung thuộc lĩnh vực thuế; các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, hiệp hội và tổ chức nghề nghiệp phối hợp theo chức năng, thế mạnh chuyên môn để hỗ trợ về phát triển doanh nghiệp, kế toán, quản trị tài chính và các nội dung liên quan. Qua đó, giúp hộ kinh doanh từng bước thích ứng với phương thức quản trị của doanh nghiệp, thực hiện đúng các nghĩa vụ pháp luật ngay từ giai đoạn đầu sau chuyển đổi và phát triển ổn định.

Cũng tại cuộc họp, các đại diện đến từ Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính); Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã thống nhất kế hoạch triển khai trong 4 tháng cuối năm 2026 và định hướng phối hợp dài hạn.

Theo đó, sẽ tập trung vào những nhiệm vụ có thể triển khai ngay như xây dựng các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền và cảnh báo rủi ro pháp lý; tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; hội thảo, tọa đàm, tư vấn theo chuyên đề; xây dựng nội dung hỗ trợ trên nền tảng số và triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp.

Các nhiệm vụ sẽ được cụ thể hóa về nội dung, sản phẩm, đầu mối phối hợp và tiến độ thực hiện, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và tránh trùng lặp trong quá trình triển khai.

Cùng với kế hoạch trước mắt, các bên thống nhất nghiên cứu xây dựng kế hoạch phối hợp dài hạn, trên cơ sở nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp và kết quả triển khai trong năm 2026; hướng tới hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông qua việc tăng cường phối hợp và phát huy thế mạnh của các bên, Cục Thuế hướng tới triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng chủ động, thiết thực, dễ tiếp cận, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực tuân thủ, phòng ngừa rủi ro pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững./.

Văn Tuấn
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