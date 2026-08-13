Đắk Lắk hoàn tất cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh thuộc diện triển khai

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 7/2026, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, đối chiếu doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh, qua đó xác định đúng nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Đây cũng là một trong những nội dung được triển khai trong Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”.

Về cài đặt và sử dụng eTax Mobile, đến nay, toàn bộ 83.875 hộ kinh doanh thuộc diện triển khai đã được cài đặt ứng dụng, đạt tỷ lệ 100%; số hộ thực tế sử dụng ứng dụng là 74.204 hộ, đạt 88%. Bên cạnh đó, 77.470 hộ đã được cấp và sử dụng tài khoản thuế điện tử, đạt 92%.

Về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong tháng 7, có thêm 139 hộ đăng ký và cài đặt ứng dụng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 12.360 hộ kinh doanh đăng ký và cài đặt, trong đó có 3.707 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng và 8.653 hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Theo số liệu thống kê, đã có 12.237 hộ thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 99% số hộ đã cài đặt. Với những hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống nhưng không có nhu cầu sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã thông báo dừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với 2.151 hộ.

Việc quản lý thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử của hộ kinh doanh cũng được đẩy mạnh triển khai. Đến ngày 28/7/2026, có 70.780/83.875 hộ, cá nhân kinh doanh đã thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, đạt 84%.

Ngoài ra, công tác quản lý thuế đang được mở rộng sang hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Đến nay, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã cấp mã số thuế cho 148 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Số tiền nộp qua Cổng thông tin điện tử đạt gần 1,6 tỷ đồng, gồm 465 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân và 1,13 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Qua rà soát, đối chiếu dữ liệu, cơ quan thuế đã xử lý truy thu 102 triệu đồng.

Trong tháng 8, Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tổng hợp kết quả kê khai thuế của hộ kinh doanh quý II, đối chiếu với doanh thu và số thuế cùng kỳ năm trước để đánh giá kết quả quản lý thuế tại từng địa bàn và triển khai các giải pháp phù hợp.

Đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện quản lý, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chung của ngành; đồng thời đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát dữ liệu hộ kinh doanh thương mại điện tử./.