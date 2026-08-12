Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.374 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4,3 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 30 ngày qua, giá kim loại quý đã tăng 253,4 USD/ounce, tương đương 6,15%. Triển vọng của vàng tiếp tục nhận được đánh giá tích cực khi một số yếu tố hỗ trợ đang cùng xuất hiện trên thị trường.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Scott Rubner - Trưởng bộ phận Chiến lược Cổ phiếu và Phái sinh Cổ phiếu tại Citadel Securities nhận định môi trường hiện nay đang tạo ra một trong những bối cảnh thuận lợi đáng chú ý đối với kim loại quý trong nhiều tháng qua. Citadel Securities cũng lần đầu tiên trong năm 2026 khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đầu tư mang tính chiến lược vào vàng, đồng thời đánh giá bạc còn dư địa đáng kể để thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư bán lẻ.

Theo Citadel Securities, triển vọng của vàng và bạc đang được hỗ trợ bởi 5 yếu tố chính, gồm kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển theo hướng ôn hòa hơn; hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tăng tốc; các quỹ CTA đang duy trì vị thế bán ròng; diễn biến tích cực trên thị trường quyền chọn của những quỹ ETF vàng và bạc lớn; cùng khả năng dòng tiền từ nhà đầu tư bán lẻ quay trở lại thị trường. Citadel cho rằng sự hội tụ của các yếu tố này trong lịch sử thường đi cùng quá trình củng cố kỳ vọng tăng giá đối với kim loại quý.

Đáng chú ý, phân tích của ông Scott Rubner cho thấy, tính đến ngày 6/8, các quỹ CTA vẫn duy trì trạng thái bán ròng đối với cả vàng và bạc. Tuy nhiên, Citadel Securities cho rằng vị thế này không nhất thiết tạo sức ép lên thị trường, mà có thể trở thành động lực cho giá nếu các quỹ phải điều chỉnh vị thế khi xu hướng thay đổi.

Một yếu tố hỗ trợ khác đến từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo ông Rubner, thị trường đang định giá lại lộ trình lãi suất của Fed theo hướng ôn hòa hơn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho những tài sản không sinh lợi suất như vàng. Đồng thời, xu hướng suy yếu của đồng USD cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, Citadel Securities lưu ý những lo ngại liên quan đến khả năng Kho bạc Mỹ và các cơ quan chức năng can thiệp vào thị trường ngoại hối. Theo tổ chức này, diễn biến trên có thể tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản dự trữ, nhất là trong bối cảnh hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đang gia tăng.

Trong xu hướng này, Trung Quốc được Citadel Securities đánh giá là một nguồn cầu đáng chú ý. Dữ liệu được ông Rubner dẫn lại cho thấy lượng vàng mua vào của Trung Quốc có xu hướng tăng theo từng tháng kể từ ít nhất tháng 12/2024. Diễn biến này góp phần vào sự cải thiện rộng hơn của nhu cầu vàng từ khu vực chính thức trên toàn cầu.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá so với phiên trước, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, hiện đang giao dịch ở ngưỡng 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 141,8 - 145,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn hiện đang giao dịch ở ngưỡng 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. PNJ cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 140 - 143,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 12/8. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên ngưỡng 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.