Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Đảm bảo ổn định môi trường đầu tư

Bộ Tài chính cho biết, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu phù hợp với quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu thuộc Trụ cột 2 và các hướng dẫn của OECD; không vi phạm các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trọng điểm có yếu tố đặc thù; tăng cường tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện và xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh để đảm bảo ổn định môi trường đầu tư.

Dự án nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2. Ảnh Đức Thanh

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung khoản 9a Điều 4 Nghị quyết 107/2023/QH15 như sau: "9a. Số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn sẽ được xác định bằng 0 (không) trong năm tài chính đối với các doanh nghiệp thực hiện Dự án Nhà máy điện theo cơ chế Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao có bảo lãnh Chính phủ (sau đây gọi là Dự án BOT điện) với điều kiện Hợp đồng Xây dựng Vận hành - Chuyển giao có cam kết về thuế và được ký kết trước ngày Nghị quyết 107/2023/QH15 có hiệu lực thi hành (1/1/2024).

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện Dự án BOT điện là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có nhiều hơn một đơn vị hợp thành tại Việt Nam thì số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn đối với doanh nghiệp này là số thuế được phân bổ theo tiêu chí thu nhập theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu từ số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn của tập đoàn đa quốc gia và số thuế phân bổ được xác định bằng 0 (không).

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện Dự án BOT điện là đơn vị hợp thành duy nhất hoặc là liên doanh duy nhất của tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết này và thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn bằng 0 (không)."

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình xây dựng và lấy ý kiến ban hành Nghị quyết 107/2023/QH15, vấn đề đảm bảo ưu đãi cho các dự án đầu tư đã được đặt ra. Để bảo đảm môi trường đầu tư tại Việt Nam, ngày 31/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 182/2024/NĐ-CP quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí và điều kiện hỗ trợ từ Quỹ.

Tuy nhiên, trong quá trình này, các doanh nghiệp thực hiện dự án BOT điện đã không xác định, đánh giá và báo cáo kịp thời, rõ ràng các tác động tài chính đặc thù. Do đó, cơ chế thực thi QDMTT (thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn) hiện tại chưa miễn trừ áp dụng đối với các dự án này.

Bộ Tài chính cho biết, nội dung bổ sung nêu trên nhằm bổ sung quy định về cơ chế tương đương với việc miễn trừ áp dụng QDMTT (cụ thể là xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn bằng 0) đối với doanh nghiệp thực hiện dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ (GGU).

Tránh các xung đột pháp lý quốc tế

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Nghị quyết 107/2023/QH15 như sau: 1. Công ty mẹ tối cao là công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp tại các công ty, tổ chức khác của một tập đoàn đa quốc gia, không bị nắm giữ quyền kiểm soát bởi bất kỳ công ty, tổ chức nào khác và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao không được hợp nhất vào bất kỳ báo cáo tài chính của một công ty, tổ chức nào khác trên toàn cầu.

Theo Bộ Tài chính, nội dung sửa đổi, hoàn thiện về mặt câu chữ nêu trên nhằm sửa đổi để chuẩn hóa định nghĩa Công ty mẹ tối cao, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi trong quản lý thuế và tránh các xung đột pháp lý quốc tế.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị quyết 107/2023/QH15 như sau: 2. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ được ban hành Nghị định xử lý các vấn đề phát sinh khác với Nghị quyết này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Chính phủ ban hành Nghị định phải đảm bảo tuân thủ quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích người dân, doanh nghiệp, bảo đảm điều kiện thực thi và chịu trách nhiệm về các quy định ban hành.

Bộ Tài chính cho biết, nội dung sửa đổi, hoàn thiện nêu trên nhằm bổ sung cơ chế phân quyền để Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết là phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỉ nguyên mới.

Nội dung bổ sung tại dự thảo Nghị quyết quy định về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn bằng 0 đối với các doanh nghiệp thực hiện Dự án BOT điện. Nội dung này khác với nội dung đang quy định tại Nghị quyết 107/2023/QH15. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị quyết 107/2023/QH15 cho phù hợp.

Đồng thời, trường hợp sau khi Nghị quyết được ban hành mà phát sinh trường hợp khác tương tự thì việc phân định thẩm quyền cho Chính phủ ban hành Nghị định để xử lý và báo cáo Quốc hội sẽ bảo đảm thống nhất quy định pháp luật và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc./.