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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Thu Hương

Thu Hương

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06:32 | 10/08/2026
(TBTCO) - Sau nhịp tăng gần 300 USD/ounce chỉ trong một tuần, giá vàng thế giới giữ vững vùng trên 4.300 USD/ounce, song có thể xuất hiện những phiên rung lắc. Mở cửa sáng nay (10/8), giá vàng trong nước giảm nhẹ, khoảng 500.000 đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay sáng nay (theo giờ Việt Nam) được niêm yết quanh mức 4.343 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng.

Sau tuần tăng gần 300 USD/ounce, triển vọng giá vàng trong tuần này tiếp tục được giới phân tích đánh giá khá tích cực. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh và nhanh, thị trường có thể xuất hiện những phiên “rung lắc” do hoạt động chốt lời, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ
Giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết vẫn lạc quan về triển vọng của vàng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều yếu tố bất định. Theo ông, quá trình vượt mốc 4.000 USD/ounce của giá vàng giao ngay diễn ra khá chậm, song xu hướng tích lũy đã quay trở lại và có thể tiếp tục được duy trì.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich - Nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, cũng giữ quan điểm tích cực đối với vàng trong ngắn hạn, nhưng cho rằng dư địa tăng có thể bị hạn chế. Nguyên nhân là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó sớm từ bỏ lập trường chính sách thắt chặt khi áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Sau khi các dữ liệu việc làm trở thành tâm điểm của thị trường trong tuần trước, sự chú ý của nhà đầu tư tuần này sẽ chuyển sang diễn biến lạm phát tại Mỹ. Theo lịch công bố của Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 dự kiến được công bố ngày 12/8, tiếp đến là chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 13/8. Báo cáo bán lẻ tháng 7 dự kiến được công bố ngày 14/8.

Các số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó tác động đến diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng. Nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng Fed duy trì hoặc chuyển sang lập trường chính sách bớt thắt chặt có thể gia tăng, tạo thêm lực hỗ trợ cho vàng. Ngược lại, CPI hoặc PPI cao hơn dự báo có thể đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu đi lên, qua đó gây áp lực điều chỉnh lên kim loại quý sau tuần tăng mạnh.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn xuống mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 140,7 - 144,7 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá xuống ngưỡng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hiện giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 139,5 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần
Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 10/8. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 9/8, giá vàng trong nước duy trì ổn định ở cả hai phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đi ngang so với phiên trước. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ giá ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ giao dịch tại 140 - 143,9 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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Cập nhật: 13/08/2026 03:00

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Cập nhật: 13/08/2026 03:00

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