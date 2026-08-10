Ngày 10/8: Giá bạc đồng loạt đảo chiều giảm

Ảnh: Kitco.

Cập nhật lúc 8h30 ngày 10/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.266.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.336.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.301.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.372.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.266.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.336.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.266.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.666.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.426.516 đồng/kg (mua vào) và 62.293.178 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 10/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h20 ngày 10/8, giá bạc giao ngay ở mức 63,338 USD/ounce, giảm 0,32% so với hôm qua.

Giá bạc vốn là một trong những kim loại quý có mức biến động khá mạnh. Bên cạnh vai trò là tài sản được nhà đầu tư quan tâm khi thị trường tài chính biến động, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp.

Do đó, diễn biến của giá bạc thường chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố như đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng lãi suất, nhu cầu đầu tư và triển vọng nhu cầu công nghiệp.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc hôm nay giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở vùng cao là báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ.

Theo Reuters, giá bạc đã tăng 3,36% trong phiên cuối tuần, lên hơn 63 USD/ounce, đồng thời ghi nhận mức tăng đáng kể trong cả tuần.

Sự đồng thuận của nhiều yếu tố thuận lợi, gồm giá dầu đi xuống, lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu vẫn giúp giá bạc dù giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở vùng giá cao.

Triển vọng giá bạc trong tuần tới vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Thị trường nhiều khả năng tiếp tục theo sát diễn biến của đồng USD, giá dầu và những phát biểu mới từ các quan chức Fed./.