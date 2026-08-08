Ngày 8/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước chưa thể chạm mốc 100.000 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 96.800 – 97.500 đồng/kg, đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm xuống còn 97.500 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống 97.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, đạt 96.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm trên hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 đảo chiều giảm mạnh 2,39% (93 USD/tấn), xuống còn 3.798 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng giảm 2,5% (97 USD/tấn), còn 3.787 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,61% (5,25 US cent/pound), xuống 321,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,72% (5,35 US cent/pound), còn 306,1 US cent/pound.

Giá tiêu dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm cho thấy, giá tiêu hôm nay tiếp tục ổn định, dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg. Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu hiện được các thương lái thu mua phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục tăng nhẹ 7 USD/tấn, tương đương 0,1%, lên mức 6.820 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt khác nhìn chung không có nhiều biến động. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA tiếp tục được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì ở 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn đối với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng thêm 9 USD/tấn (0,1%), lên 9.337 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục giữ nguyên ở mức 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.