Vietcap: Dự kiến 29 cổ phiếu Việt Nam góp mặt trong bộ chỉ số FTSE GEIS sau nâng hạng

FTSE Russell sẽ chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (secondary emerging market) trong bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS) và các chỉ số liên quan. Việc nâng hạng sẽ có hiệu lực từ thời điểm mở cửa phiên giao dịch ngày 21/9/2026.

Quyết định này được FTSE Russell xác nhận tại kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 và công bố vào ngày 7/4/2026, sau quá trình theo dõi kéo dài từ năm 2018.

Danh mục dự báo và dòng vốn thụ động. Nguồn: Vietcap.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, việc được nâng hạng phản ánh những cải thiện đáng kể của thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chí tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là việc triển khai mô hình Nhà môi giới toàn cầu (Global Broker), cho phép các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch thông qua các công ty chứng khoán quốc tế với vai trò đối tác.

Bên cạnh đó, việc ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BTC cùng những cải tiến đối với cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non Pre-Funding - NPF) cũng góp phần quan trọng giúp Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng.

Theo lộ trình của FTSE Russell, Việt Nam sẽ được loại khỏi bộ chỉ số FTSE Frontier Index Series một lần duy nhất tại kỳ rà soát thường niên tháng 9/2026. Trong khi đó, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định.

Cụ thể, FTSE Russell sẽ thực hiện việc bổ sung cổ phiếu Việt Nam vào FTSE GEIS qua 4 giai đoạn, kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Sau mỗi giai đoạn, tổ chức này sẽ đánh giá khả năng mô phỏng chỉ số của các quỹ đầu tư thụ động trước khi tiếp tục tăng tỷ trọng. Theo Vietcap, cách tiếp cận này sẽ giúp thị trường có thêm thời gian hấp thụ dòng vốn quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để thanh khoản và cơ chế NPF tiếp tục hoàn thiện.

Vietcap ước tính, hiện có khoảng 1.400 tỷ USD tài sản đang được các quỹ đầu tư thụ động quản lý và mô phỏng các bộ chỉ số FTSE liên quan. Khi tỷ lệ đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số đạt 100%, dòng vốn đầu tư thụ động dự kiến chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Vietcap cũng dự báo sẽ có khoảng 29 cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện tham gia bộ chỉ số FTSE GEIS, gồm 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 5 cổ phiếu vốn hóa trung bình và 20 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết mới, FTSE Russell sẽ bổ sung vào chỉ số theo cùng lộ trình phân bổ từng giai đoạn, với điều kiện vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc về quy mô, thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) và giới hạn sở hữu nước ngoài. Trong đó, tiêu chí quy mô yêu cầu vốn hóa khả dụng cho đầu tư tối thiểu khoảng 483 triệu USD.

Theo đánh giá của Vietcap, trong số các doanh nghiệp IPO gần đây, TCX, VCK và MCH đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được đưa vào rổ chỉ số; ngược lại, một số chưa đạt tiêu chuẩn do vốn hóa khả dụng thấp hơn ngưỡng yêu cầu, dù thanh khoản đã đáp ứng tiêu chí.

Dữ liệu của FTSE Russell tại ngày 31/3/2026 cho thấy, khi hoàn tất lộ trình nâng hạng, tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong các bộ chỉ số sẽ đạt khoảng 0,034% trong FTSE Global All Cap; 0,329% trong FTSE Emerging All Cap; 0,020% trong FTSE All-World và 0,192% trong FTSE Emerging.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhận định, các dự báo trên được xây dựng dựa trên bộ quy tắc FTSE Global Equity Index Series Ground Rules. Tại kỳ rà soát tháng 9/2026, cổ phiếu Việt Nam được đánh giá trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản), với việc áp dụng đầy đủ các tiêu chí về quy mô vốn hóa, thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài trước khi được chính thức đưa vào bộ chỉ số./.