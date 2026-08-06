PNJ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã CK: PNJ) vừa thông qua việc thay đổi phương thức lấy ý kiến cổ đông về các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), từ hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sang tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Theo nghị quyết của doanh nghiệp, ngày 25/8/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội. ĐHĐCĐ bất thường dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được PNJ thông báo sau.

Tại đại hội, công ty sẽ trình cổ đông xem xét việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động thực tế, đồng thời thảo luận và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh PNJ vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh có sự phân hóa. Doanh thu thuần đạt gần 8.500 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, song PNJ ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi hơn 430 tỷ đồng.

Theo giải trình của PNJ, doanh thu tiếp tục tăng trưởng nhờ mảng kinh doanh vàng 24K. Tuy nhiên, do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K, nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn mảng bán lẻ trang sức tăng đáng kể, cơ cấu doanh thu thay đổi, kéo theo biên lợi nhuận gộp suy giảm.

Trong kỳ, chi phí bán hàng hợp nhất giảm 12% so với cùng kỳ do hoạt động kinh doanh vàng 24K không phát sinh nhiều chi phí bán hàng trực tiếp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các biện pháp tối ưu chi phí trong quý II.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 422% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc công ty trích lập khoản dự phòng ước tính khoảng 865,5 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

PNJ cho biết, khoản dự phòng được xác định dựa trên các thông tin và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính, bao gồm giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính đối với từng nhóm kích thước kim cương.

Theo báo cáo của PNJ, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 6%.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PNJ đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Động lực tăng chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ngắn hạn với số dư gần 3.400 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng. Tính cả tiền và các khoản tương đương tiền, PNJ nắm giữ khoảng 4.000 tỷ đồng trước khi xảy ra biến cố liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương vào đầu tháng 7.

Liên quan vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, Bộ Công an đã khởi tố một bị can là nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị thành viên của PNJ. Sau sự việc, doanh nghiệp cho biết đã chi hơn 7.000 tỷ đồng trong tháng 7 để thực hiện chương trình mua lại trang sức kim cương và vàng từ khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ vừa ghi nhận 3 phiên tăng trần liên tiếp và tính đến sáng ngày 6/8, giá cổ phiếu phục hồi lên vùng giá 38.200 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thị giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 55% so với vùng đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1/2026. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của PNJ đạt khoảng 19.547 tỷ đồng./.