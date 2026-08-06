Thị trường

Ngày 6/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

06:11 | 06/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (6/8) diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á khi SHFE và SGX tăng mạnh; OSE cũng nghiêng về xu hướng phục hồi ở các kỳ hạn xa. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định.
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Ngày 6/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định
Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 3,5 Yên (0,83%) lên 422,8 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 10 tăng 5,1 Yên, tương đương 1,23%, lên 419,3 Yên (2,66 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 tăng 0,2 Baht lên 88 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 tăng tăng 265 Nhân dân tệ, tương đương 1,61% lên 16.685 Nhân dân tệ (2.471,01 USD)/tấn. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 16.685 CNY/tấn, tăng 0,36%.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất tăng 70 Nhân dân tệ, tương đương 0,55%, lên 12.840 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn gần giao tháng 10 giao dịch ở mức 215,2 US cent/kg, tăng 2,2%.

Diễn biến trên các sàn OSE, SHFE, SGX, cùng thị trường Thái Lan cho thấy tâm lý thị trường đang được cải thiện, với lực mua quay trở lại mạnh hơn ở các hợp đồng giao kỳ hạn xa. Sàn OSE, SGX, SHFE đồng loạt tăng trên diện rộng, trong đó nhiều hợp đồng tăng mạnh, cho thấy kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ cao su tại châu Á đang được củng cố.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục giữ ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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