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Ngày 5/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

10:16 | 05/08/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/8) đồng loạt tăng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đà phục hồi của kim loại quý này vẫn chưa thực sự bền vững do chịu ảnh hưởng từ mặt bằng lãi suất cao, những bất ổn địa chính trị và tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
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Ngày 5/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá bạc hôm nay diễn biến khởi sắc khi cả thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h10 ngày 5/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.275.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.171.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.238.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.275.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.596.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.853.186 đồng/kg (mua vào) và 60.666.515 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h10 ngày 5/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 5/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h05 ngày 5/8, giá bạc giao ngay ở mức 59,820 USD/ounce, tăng 0,50% so với hôm qua.

Đây là phiên tăng đáng chú ý sau nhiều ngày giá bạc liên tục dao động trong vùng tích lũy. Sự phục hồi chủ yếu đến từ nhu cầu bắt đáy của nhà đầu tư cũng như kỳ vọng thị trường sẽ có thêm các tín hiệu tích cực từ nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Tuy vậy, theo giới phân tích, diễn biến hiện nay mới chỉ là nhịp phục hồi kỹ thuật. Giá bạc vẫn chưa tạo được xu hướng tăng bền vững khi các yếu tố hỗ trợ còn khá hạn chế và nhiều rủi ro vẫn hiện hữu.

Trong ngắn hạn, thị trường bạc được dự báo tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng như các thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Ngày 5/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Nhìn chung, diễn biến của giá bạc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như định hướng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, xu hướng của đồng USD, nhu cầu bạc công nghiệp và tình hình địa chính trị toàn cầu.

Trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia nhận định, giá bạc có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với các nhịp tăng giảm đan xen khi thị trường chờ thêm các tín hiệu rõ ràng về kinh tế vĩ mô.

Ở góc độ tích cực, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp vẫn đang duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho thị trường. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn là những yếu tố khiến giá bạc khó hình thành xu hướng tăng mạnh ngay trong thời gian tới.

Với bối cảnh hiện nay, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ, đồng USD và các yếu tố địa chính trị để có chiến lược giao dịch phù hợp, hạn chế mua đuổi trong những phiên tăng mạnh và ưu tiên quản trị rủi ro khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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