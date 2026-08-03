Ngày 3/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 3/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.153.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.220.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.135.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.201.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.153.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.220.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.153.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.533.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.413.190 đồng/kg (mua vào) và 59.199.852 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h35 ngày 3/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 3/8, giá bạc giao ngay ở mức 58,2235 USD/ounce, tăng 0,97% so với hôm qua.

Đà hồi phục của giá bạc chủ yếu đến từ việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng đối với cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75%, giới đầu tư đã thu hẹp dự báo về khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong kỳ họp tiếp theo. Kỳ vọng này khiến đồng USD giảm sức mạnh, tạo điều kiện để giá bạc phục hồi.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, diễn biến của bạc thường chịu tác động rõ rệt từ biến động của đồng bạc xanh và kỳ vọng chính sách tiền tệ hơn là từ chính quyết định giữ hay tăng lãi suất của Fed.

Ông Hyerczyk nhận định, nếu thị trường tiếp tục tin rằng Fed sẽ chưa vội nâng lãi suất trong tháng 9, bạc vẫn còn cơ hội duy trì đà tăng.

Xét trên phương diện kỹ thuật, giá bạc giao ngay hiện vẫn giao dịch quanh vùng hỗ trợ quan trọng 57 - hơn 58 USD/ounce. Chuyên gia cho rằng, nếu giữ vững trên ngưỡng này, kim loại quý có khả năng hướng đến các mốc kháng cự lần lượt tại 60,84 USD và 60,94 USD/ounce. Trong trường hợp bứt phá thành công, mục tiêu kế tiếp sẽ là 63,28 USD/ounce, trước khi tiến tới đường trung bình động 50 ngày ở khoảng 63,66 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu giá đánh mất mốc hỗ trợ 57 USD/ounce, xu hướng điều chỉnh có thể tiếp diễn với các vùng hỗ trợ kế tiếp tại 56,64 USD và 54,78 USD/ounce.

Theo ông Hyerczyk, diễn biến giá trong vùng hiện nay phản ánh xu hướng tích lũy của nhóm nhà đầu tư dài hạn. Dù vậy, để hình thành một nhịp tăng bền vững, thị trường cần có thêm lực mua từ các nhà đầu cơ ngắn hạn. Kịch bản này sẽ khó xảy ra nếu lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn neo ở mức cao và giá nhiên liệu tiếp tục duy trì áp lực lên kỳ vọng lạm phát./.