Ngày 30/7: Giá bạc diễn biến tích cực

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h20 ngày 30/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.161.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.228.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.206.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.161.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.228.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.161.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.542.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.626.523 đồng/kg (mua vào) và 59.413.185 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h20 ngày 30/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h15 ngày 30/7, giá bạc giao ngay ở mức 58,3605 USD/ounce, tăng 1,22% so với hôm qua. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau khi bạc trải qua chuỗi phiên điều chỉnh khiến giá lùi khá xa khỏi vùng đỉnh gần đây.

Theo các chuyên gia, lực mua bắt đáy đã xuất hiện khi giá giảm về vùng hấp dẫn hơn, góp phần giúp bạc phục hồi. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn khá dè dặt bởi mọi sự chú ý đều đang hướng về cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khác với vàng, bạc vừa mang tính chất là tài sản trú ẩn an toàn vừa là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, xe điện, điện tử và công nghệ cao. Vì vậy, giá bạc thường chịu tác động đồng thời từ triển vọng kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong thời gian tới, mọi sự chú ý sẽ dồn vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed sau cuộc họp. Nếu Fed phát đi thông điệp cứng rắn, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên giá bạc. Ngược lại, nếu cơ quan này phát tín hiệu ôn hòa hơn, đặc biệt khi đề cập đến xu hướng lạm phát hạ nhiệt hoặc khả năng nới lỏng chính sách trong tương lai, bạc có thể được tiếp thêm động lực để mở rộng đà tăng.

Xét trên góc độ kỹ thuật, giá bạc vẫn đang dao động dưới mốc tâm lý 60 USD/ounce, phản ánh áp lực bán vẫn chưa hoàn toàn suy yếu. Trước mắt, vùng 58,70 USD/ounce là ngưỡng kháng cự cần chinh phục. Nếu vượt qua mốc này, giá có thể tiến lên 59,44 USD/ounce và sau đó hướng tới vùng 60,83 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ 56,55 USD/ounce, bạc có nguy cơ lùi về khu vực 55,21 - 54,80 USD/ounce./.