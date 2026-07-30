Thị trường

Ngày 30/7: Giá heo hơi chưa có dấu hiệu phục hồi

06:35 | 30/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (30/7) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước, dao động từ 60.000 - 65.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu phục hồi.
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Ngày 30/7: Giá heo hơi chưa có dấu hiệu phục hồi
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm thêm tại nhiều địa phương, Hưng Yên giữ vị trí cao nhất

Khảo sát sáng 30/7 cho thấy, thị trường heo hơi miền Bắc vẫn chịu áp lực điều chỉnh giảm, dù mức giảm không còn diễn ra trên diện rộng như những phiên trước. Cụ thể, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 64.000 đồng/kg.

Hưng Yên vẫn là địa phương duy nhất duy trì mức 65.000 đồng/kg, trở thành điểm sáng của thị trường trong bối cảnh giá tại nhiều nơi liên tục đi xuống.

Nhóm các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La hiện cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Ninh Bình tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực miền Bắc.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hiện dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg, tiếp tục là vùng có mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm vẫn chưa dừng lại khi thêm nhiều địa phương hạ giá trong phiên sáng nay. Theo đó, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống còn 61.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nhóm địa phương Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đang giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk cùng ghi nhận mức 61.000 đồng/kg, trở thành nhóm có giá thu mua thấp nhất khu vực.

Hiện giá thu mua trong toàn khu vực dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay có diễn biến tiêu cực nhất trong phiên giao dịch hôm nay khi giá heo hơi giảm sâu hơn so với hai miền còn lại.

Đáng chú ý, sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, Đồng Tháp và Cà Mau đã lùi xuống 60.000 đồng/kg, trở thành hai địa phương có mức giá thấp nhất cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên trong đợt điều chỉnh gần đây thị trường xuất hiện mức giá 60.000 đồng/kg cho thấy áp lực giảm vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trong đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi duy trì 62.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ hiện giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Việc giá heo hơi miền Nam liên tục giảm trong nhiều phiên gần đây khiến khoảng cách với các khu vực khác ngày càng nới rộng. Đồng thời, đây cũng là khu vực ghi nhận mức giá thấp nhất trên cả nước./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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