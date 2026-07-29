Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã Ck: NVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, NCB tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội với lợi nhuận sau thuế quý II/2026 đạt hơn 510,7 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ 2025 và tăng gần 136% so với quý I/2026. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của NCB.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 1.033 tỷ đồng, tăng 36%, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 72 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Cho vay tăng mạnh 37% giúp NCB lãi hơn 700 tỷ đồng, tạo đà hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại. Ảnh tư liệu.

Lũy kế 6 tháng đầu 2026, NCB đạt hơn 726,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 57% so với cùng kỳ 2025. Theo cam kết đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NCB sẽ sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình phương án cơ cấu lại nhằm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại và hướng tới phát triển bền vững.

Về quy mô hoạt động, tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của NCB đạt gần 199.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2025 và đạt 105% kế hoạch năm 2026.

Tổng cho vay khách hàng đạt hơn 133.527 tỷ đồng, tăng gần 36.000 tỷ đồng so với 31/12/2025, tức tăng 37% so với đầu năm.

Ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp, NCB đã triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 180 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỷ đồng, cung cấp vốn cho 70 dự án quy mô lớn trải dài trên cả nước.

Trong đó, có nhiều dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm, Nhà hát, Công viên, hạ tầng phục vụ APEC; dự án Công viên văn hóa Bến nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn; dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TP. Hồ Chí Minh...

Đến 30/6/2026, tổng huy động khách hàng của NCB, gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá, đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2025, tạo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cũng đạt hơn 11.889 tỷ đồng, tăng 9%.

Cùng với đó, tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại.

Bên cạnh đó, NCB cũng ghi dấu ấn là ngân hàng có tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh nhất trên toàn ngành trong 5 năm qua.

Sau 4 đợt tăng vốn liên tiếp, NCB đã nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp, hoàn thành mục tiêu sớm hơn 3 năm so với lộ trình trong phương án cơ cấu lại. Qua đó, ngân hàng gia nhập nhóm có vốn điều lệ lớn trên thị trường, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn phát triển mới./.