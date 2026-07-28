Khi quyền lợi bảo hiểm đến đúng lúc

Giá trị của hợp đồng bảo hiểm được thể hiện rõ nhất khi quyền lợi đến đúng người, đúng thời điểm.

Khi cam kết được hiện thực hóa

Ngày 18/7/2026, một khách hàng của Prudential Việt Nam không may bị lũ cuốn trôi cùng nhà cửa và toàn bộ tài sản trong trận lũ xảy ra tại Lai Châu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình khách hàng và lực lượng tư vấn tại địa phương, Prudential đã khẩn trương rà soát tình trạng hợp đồng, đối chiếu các quyền lợi bảo hiểm và triển khai quy trình giải quyết hồ sơ nhanh nhất.

Theo đó, khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Linh Hoạt từ cuối năm 2019. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin, bộ phận giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã hoàn tất việc thẩm định và đưa ra quyết định đối với các hợp đồng đủ điều kiện trong vòng 24 giờ.

Sáng 25/7, Prudential đã nhanh chóng chi trả tổng số tiền gần 200 triệu đồng tới gia đình khách hàng, đồng thời hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Khoản tiền không thể bù đắp những mất mát mà gia đình khách hàng phải gánh chịu, nhưng là nguồn lực tài chính cần thiết để trang trải các chi phí trước mắt và từng bước ổn định cuộc sống sau biến cố.

Trường hợp xảy ra với khách hàng tại tỉnh Lai Châu cho thấy sự chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp bảo hiểm trong xử lý hồ sơ phát sinh từ thiên tai và những biến cố bất thường. Theo đó, doanh nghiệp đã kịp thời phối hợp với đội ngũ tư vấn và thân nhân người được bảo hiểm để xác minh thông tin, hoàn thiện thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi.

Đại diện Prudential Việt Nam nhấn mạnh, trong những tình huống khẩn cấp, công ty luôn ưu tiên đẩy nhanh quy trình xử lý hồ sơ trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định và đảm bảo tính chính xác, nhằm giúp khách hàng và gia đình sớm nhận được quyền lợi bảo hiểm để giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời điểm khó khăn.

Chi trả kịp thời giúp khách hàng vượt qua biến cố

Không chỉ Prudential, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đã thực hiện chi trả nhanh chóng các khoản bồi thường có giá trị lớn cho khách hàng và gia đình khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Điển hình như BIDV MetLife, đầu tháng 7/2026, công ty đã thực hiện chi trả hơn 761 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm gồm hơn 679 triệu đồng quyền lợi bệnh nan y và 82,9 triệu đồng quyền lợi miễn đóng phí trong 3 năm cho một khách hàng tham gia sản phẩm “Quà tặng hạnh phúc” tại BIDV Chi nhánh Thành Đô. Được biết, khách hàng bị đột quỵ và phải điều trị dài ngày. Trước khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ y tế, tư vấn viên đã chủ động hỗ trợ gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết. Hiện sức khỏe khách hàng đã phục hồi tích cực.

Trước đó, Generali Việt Nam phối hợp với PVcomBank thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hai gia đình khách hàng PVcomBank tại An Giang và Đà Nẵng. Cụ thể, ngày 13/4/2026, doanh nghiệp chi trả 408 triệu đồng cho gia đình một khách hàng tại xã An Châu, tỉnh An Giang. Đến ngày 15/5/2026, một gia đình khách hàng khác tại Đà Nẵng được chi trả 600 triệu đồng. Tổng số tiền quyền lợi bảo hiểm trong hai trường hợp đạt hơn 1 tỷ đồng.

Hai trường hợp chi trả tại An Giang và Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành cùng khách hàng mà Generali Việt Nam và PVcomBank đang cùng theo đuổi trong mô hình phân phối chuẩn mực về hợp tác ngân hàng - bảo hiểm. Từ quá trình tư vấn, tham gia bảo hiểm đến khi phát sinh yêu cầu quyền lợi, hai bên luôn phối hợp chặt chẽ nhằm mang đến sự hỗ trợ kịp thời, minh bạch và thuận tiện cho khách hàng.

Báo cáo số liệu từ Dai-ichi Life Việt Nam cho thấy, trong quý I/2026, Công ty đã chi trả gần 1.400 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gần 90.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả lên hơn 30.000 tỷ đồng kể từ khi thành lập đến nay. Công ty cũng đã trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Manulife Việt Nam cho biết, trong năm 2025, doanh nghiệp đã chi trả 9.060 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 15% so với năm trước, với gần 420.000 hồ sơ được xử lý, thời gian xử lý trung bình khoảng 3 ngày, đảm bảo tính kịp thời và minh bạch trong toàn bộ quy trình.

Tại AIA Việt Nam, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2025 đạt hơn 2.000 tỷ đồng cho trên 220.000 trường hợp, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính vững chắc, đồng hành cùng khách hàng và gia đình trước những biến cố trong cuộc sống.

Hiện thực hóa cam kết bằng những giá trị thiết thực

Niềm tin vào bảo hiểm không chỉ được hình thành từ thông điệp truyền thông hay lời giới thiệu sản phẩm, mà được bồi đắp qua từng trải nghiệm thực tế của khách hàng, từ chất lượng tư vấn, tính minh bạch của hợp đồng, năng lực tài chính đến cách doanh nghiệp thực hiện cam kết khi rủi ro xảy ra.

Từ trường hợp chi trả tại tỉnh Lai Châu đến các khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm do BIDV MetLife, Generali Việt Nam, Dai-ichi Life, Manulife, AIA Việt Nam và nhiều doanh nghiệp khác thực hiện, mỗi hồ sơ được giải quyết đầy đủ, minh bạch và kịp thời đều góp phần đưa cam kết bảo hiểm thành giá trị cụ thể trong cuộc sống.

Đằng sau những khoản chi trả hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng là nguồn lực giúp nhiều gia đình khách hàng trang trải chi phí điều trị, bù đắp thu nhập bị gián đoạn, khắc phục hậu quả tai nạn và từng bước ổn định cuộc sống sau biến cố.

Giá trị của hợp đồng bảo hiểm được thể hiện rõ nhất khi quyền lợi đến đúng người, đúng thời điểm, khi đó, bảo hiểm không chỉ là giải pháp dự phòng tài chính dài hạn, mà còn trở thành điểm tựa thiết thực, giúp khách hàng và gia đình vững vàng hơn trước những rủi ro khó lường.