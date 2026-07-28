Ngân hàng - Bảo hiểm

VietABank lãi hơn 800 tỷ đồng, mở rộng huy động vốn quốc tế tạo đà tăng tín dụng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:16 | 28/07/2026
(TBTCO) - VietABank lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 826,3 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng đồng đều ở các nguồn thu cốt lõi. Việc mở rộng huy động vốn trong nước và quốc tế tạo dư địa để ngân hàng đẩy mạnh cho vay, đưa dư nợ tiến sát mốc 100.000 tỷ đồng và duy trì chất lượng tài sản.
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Báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã CK: VAB) vừa được công bố cho thấy, trong quý II/2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 317,8 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tích cực.

Theo đó, trong quý II/2026, tổng thu nhập hoạt động của VietABank đạt 661,2 tỷ đồng, tăng 8,8%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 413,5 tỷ đồng, tăng 13%, nhờ thu nhập lãi thuần tăng 6,4% lên 577 tỷ đồng, lãi thuần dịch vụ tăng 56,4% lên 36,9 tỷ đồng và lãi thuần kinh doanh ngoại hối tăng gần gấp đôi, lên 18,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng chủ động tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng từ 4,7 tỷ đồng lên 95,8 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ, qua đó, ảnh hưởng một phần tới lợi nhuận trong kỳ.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 826,3 tỷ đồng, duy trì đà tăng tích cực 15,7% so với cùng kỳ, tương đương tăng 112,1 tỷ đồng.

Kết quả 6 tháng được hỗ trợ bởi thu nhập lãi thuần tăng 8,5% lên 1.252,5 tỷ đồng; lãi thuần dịch vụ tăng 61,6% lên 102,8 tỷ đồng; lãi thuần kinh doanh ngoại hối tăng 111,9% lên 28,6 tỷ đồng. Đóng góp từ các nguồn thu trên đã đưa tổng thu nhập hoạt động của VietABank tăng 12,8%, lên 1.437 tỷ đồng.

Dù ngân hàng tiếp tục tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 107,4 tỷ đồng, mức tăng của các nguồn thu cốt lõi vẫn đủ nâng đỡ, qua đó, giúp lợi nhuận 6 tháng duy trì tăng trưởng hai chữ số và tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh trong các quý tiếp theo.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng VietABank đạt hơn 149.131 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay đạt hơn 96.199 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm; tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Chia sẻ gần đây, ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc VietABank cho rằng, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để VietABank tiếp tục tăng tốc trong chặng đường còn lại của năm 2026.

Ngân hàng kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến.

Cùng với đà tăng trưởng huy động trong nước, VietABank cũng mở rộng kênh huy động vốn quốc tế. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2026, huy động vốn đạt hơn 111.042 tỷ đồng, tăng 11,2%, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, tiền gửi khách hàng vượt 104 nghìn tỷ đồng, tăng 5%.

Cùng với đó, VietABank hợp tác với Quỹ Hợp tác khí hậu toàn cầu (GCPF) và Quỹ Đầu tư Thụy Sĩ cho các thị trường mới nổi (SIFEM), thu hút 35 triệu USD nguồn vốn phục vụ phát triển bền vững.

Nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ các khoản vay kinh doanh và bán lẻ dành cho phụ nữ, đáp ứng các nhu cầu về nhà ở, y tế, giáo dục; đồng thời, thúc đẩy các lĩnh vực tài chính xanh cốt lõi như nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, VietABank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,22%, thấp hơn đáng kể so với mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đến cuối quý II/2026, tổng nợ xấu (nhóm 3 - 5) của VietABank ở mức 1.172,1 tỷ đồng, tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 1.000 tỷ đồng trong nhiều năm. Nợ xấu chỉ tăng 0,7% so với cuối năm 2025, trong khi dư nợ cho vay tăng 6,7%, cho thấy chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt.

Tiếp nối đà tăng trưởng, VietABank vừa ban hành Nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua phát hành 85,7 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 8.163,6 tỷ đồng lên hơn 9.020,8 tỷ đồng./.

Ánh Tuyết
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LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80