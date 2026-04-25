Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

Ngày 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo đó, ĐHĐCĐ VietABank đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu quan trọng. Tổng tài sản phấn đấu đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2025; tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2025.

Cùng với đó, nỗ lực đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2025. VietABank cũng đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng.

Tăng vốn dồn dập qua 3 hình thức ĐHĐCĐ VietABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 55%, đạt mức 12.688 tỷ đồng. Theo đó, VietABank dự kiến tăng vốn qua 3 hình thức, đó là phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 38%; phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2,45%. Số vốn điều lệ mới tăng thêm sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực tài chính.

Từ nền tảng về vốn hóa, năng lực quản trị cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 và đầu năm 2026, VietABank tiếp tục kiên định mục tiêu tái cấu trúc danh mục, mở rộng phát triển khách hàng theo các ngành nghề trọng tâm, chuyên biệt, theo từng địa bàn, đơn vị kinh doanh.

Chiến lược này nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống và nâng cao khả năng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện.

Chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột chiến lược trong năm 2026. Trong quý I/2026, VietABank đã triển khai giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh, tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và thanh toán. Dự kiến từ giữa năm 2026, ngân hàng sẽ hoàn thiện nền tảng số cho khách hàng doanh nghiệp, qua đó phủ kín ba phân khúc trọng tâm: cá nhân - hộ kinh doanh - doanh nghiệp.

Nguồn: VietABank.

Kết thúc quý I/2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận đạt 508 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 26% kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần đạt gần 676 tỷ đồng, thu nhập dịch vụ tăng hơn 64%, nâng tỷ trọng lên 8,4% tổng thu nhập thuần, qua đó, củng cố triển vọng hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch năm 2026 nếu đà tăng trưởng được duy trì.

Những định hướng này được xây dựng trên kết quả tích cực của năm 2025, khi VietABank ghi nhận bước tiến rõ nét cả về quy mô, hiệu quả và vị thế.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VietABank nhấn mạnh, trong năm 2026, ngân hàng ưu tiên đầu tư công nghệ, tái cấu trúc danh mục và mô hình kinh doanh, gắn với nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát tăng trưởng tài sản đi đôi với chất lượng, tiếp tục đầu tư có trọng điểm cho cơ sở vật chất và nâng cao năng lực quản trị nội bộ.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Năm 2025, tổng tài sản của VietABank đạt 140.486 tỷ đồng, hoàn thành 109,4% kế hoạch năm; tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 104.039 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm.

Dư nợ tín dụng năm 2025 của VietABank đạt 88.742 tỷ đồng. Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,31% so với mức 1,37% cuối năm 2024.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện khi các chỉ số sinh lời tăng rõ rệt. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,01%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.646 tỷ đồng, tương đương 126% kế hoạch, phản ánh hiệu quả từ tái cơ cấu danh mục tài sản và kiểm soát chi phí. Biên lãi thuần (NIM) đạt 2,83% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 25,68% ở mức tích cực, cho thấy xu hướng vận hành ngày càng tối ưu của ngân hàng.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt về vị thế thị trường khi VietABank chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE, nâng vốn điều lệ lên gần 8.164 tỷ đồng và ra mắt nền tảng ngân hàng số thế hệ mới./.