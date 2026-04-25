Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

Ánh Tuyết

18:16 | 25/04/2026
(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2%, cùng tăng trưởng tín dụng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm nâng cao hiệu quả. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 55% lên 12.688 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng mới.
aa
Ngày 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

VietABank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Theo đó, ĐHĐCĐ VietABank đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu quan trọng. Tổng tài sản phấn đấu đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2025; tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2025.

Cùng với đó, nỗ lực đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2025. VietABank cũng đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng.

Tăng vốn dồn dập qua 3 hình thức

ĐHĐCĐ VietABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 55%, đạt mức 12.688 tỷ đồng. Theo đó, VietABank dự kiến tăng vốn qua 3 hình thức, đó là phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 38%; phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2,45%. Số vốn điều lệ mới tăng thêm sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực tài chính.

Từ nền tảng về vốn hóa, năng lực quản trị cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 và đầu năm 2026, VietABank tiếp tục kiên định mục tiêu tái cấu trúc danh mục, mở rộng phát triển khách hàng theo các ngành nghề trọng tâm, chuyên biệt, theo từng địa bàn, đơn vị kinh doanh.

Chiến lược này nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống và nâng cao khả năng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện.

Chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột chiến lược trong năm 2026. Trong quý I/2026, VietABank đã triển khai giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh, tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và thanh toán. Dự kiến từ giữa năm 2026, ngân hàng sẽ hoàn thiện nền tảng số cho khách hàng doanh nghiệp, qua đó phủ kín ba phân khúc trọng tâm: cá nhân - hộ kinh doanh - doanh nghiệp.

Nguồn: VietABank.

Kết thúc quý I/2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận đạt 508 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 26% kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần đạt gần 676 tỷ đồng, thu nhập dịch vụ tăng hơn 64%, nâng tỷ trọng lên 8,4% tổng thu nhập thuần, qua đó, củng cố triển vọng hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch năm 2026 nếu đà tăng trưởng được duy trì.

Những định hướng này được xây dựng trên kết quả tích cực của năm 2025, khi VietABank ghi nhận bước tiến rõ nét cả về quy mô, hiệu quả và vị thế.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VietABank nhấn mạnh, trong năm 2026, ngân hàng ưu tiên đầu tư công nghệ, tái cấu trúc danh mục và mô hình kinh doanh, gắn với nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát tăng trưởng tài sản đi đôi với chất lượng, tiếp tục đầu tư có trọng điểm cho cơ sở vật chất và nâng cao năng lực quản trị nội bộ.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Năm 2025, tổng tài sản của VietABank đạt 140.486 tỷ đồng, hoàn thành 109,4% kế hoạch năm; tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 104.039 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm.

Dư nợ tín dụng năm 2025 của VietABank đạt 88.742 tỷ đồng. Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,31% so với mức 1,37% cuối năm 2024.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện khi các chỉ số sinh lời tăng rõ rệt. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,01%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.646 tỷ đồng, tương đương 126% kế hoạch, phản ánh hiệu quả từ tái cơ cấu danh mục tài sản và kiểm soát chi phí. Biên lãi thuần (NIM) đạt 2,83% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 25,68% ở mức tích cực, cho thấy xu hướng vận hành ngày càng tối ưu của ngân hàng.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt về vị thế thị trường khi VietABank chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE, nâng vốn điều lệ lên gần 8.164 tỷ đồng và ra mắt nền tảng ngân hàng số thế hệ mới./.

Đại hội đồng cổ đông Techcombank: Chia cổ tức "khủng" 67%, kiểm soát nợ xấu bất động sản dưới 1%

(TBTCO) - Khung pháp lý mới đang mở rộng dư địa đầu tư, cùng các ưu đãi thuế tiếp tục tăng sức hấp dẫn của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Kinh nghiệm từ mô hình 401(k) tại Mỹ cho thấy, quỹ hưu trí không chỉ là "tấm đệm" tài chính cho người lao động khi về hưu, mà còn là "mạch vốn" bền bỉ, tạo lực đỡ phát triển thị trường vốn.
(TBTCO) - Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hướng tới trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu Đông Nam Á, sớm lọt top châu Á. BIDV cũng triển khai nhiều cổ phần, đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng, cải thiện hệ số CAR.
(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; Ck: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.
(TBTCO) - Bảo hiểm DBV hướng tới Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, với kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc chiếm 6.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng; đồng thời, tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái. DBV tiếp tục giữ lại lợi nhuận, để củng cố nền tảng tài chính và phục vụ tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Năm 2026, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ đồng, tăng 12%; tổng tài sản hướng mốc 600.000 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời mở rộng hệ sinh thái khi dự kiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, đa dạng hóa nguồn thu. Lãnh đạo TPBank cũng chỉ rõ "la bàn" định hướng của ngân hàng để vượt biến động thị trường, trong bối cảnh quy mô tăng mạnh.
(TBTCO) - Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời, lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% và phát hành cổ phiếu 20% nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Lãnh đạo MSB nhấn mạnh chiến lược trở thành tập đoàn tài chính, chuyển đổi mô hình TNEX Finance và mở rộng sang chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tệp "tài nguyên quý" 8 triệu khách hàng cá nhân, cùng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Chubb - Tự Do An Phát.
