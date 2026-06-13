Thị trường

Ngày 13/6: Giá heo hơi tại miền Trung giảm mạnh

06:47 | 13/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (13/6) giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
aa
Ngày 13/6: Giá heo hơi tại miền Trung giảm mạnh
Giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Quảng Trị giảm xuống còn 65.000 đồng/kg. Huế giữ mức 64.000 đồng/kg, trong khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng lùi về mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ nguyên mức 63.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới tại các địa phương được khảo sát. Đồng Nai tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Cà Mau duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng ổn định tại miền Bắc và miền Nam, trong khi một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Hiện mức giá thấp nhất cả nước vẫn là 62.000 đồng/kg tại Cà Mau, còn mức cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên. Thị trường vẫn đang trong trạng thái thận trọng sau chuỗi phiên biến động cục bộ trước đó./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 12/6: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 12/6: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 11/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 11/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 10/6: Giá heo hơi giảm cục bộ tại một số tỉnh

Ngày 10/6: Giá heo hơi giảm cục bộ tại một số tỉnh

Dành cho bạn

Thị trường tiền tệ tuần 8 - 12/6: Hút ròng hơn 25.700 tỷ đồng, lãi suất qua đêm hạ nhiệt

Thị trường tiền tệ tuần 8 - 12/6: Hút ròng hơn 25.700 tỷ đồng, lãi suất qua đêm hạ nhiệt

Bộ Tài chính ký kết 11 hợp đồng cho vay lại vốn vay JICA với 8 tỉnh miền núi phía Bắc

Bộ Tài chính ký kết 11 hợp đồng cho vay lại vốn vay JICA với 8 tỉnh miền núi phía Bắc

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn

Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch

Việt Nam và Liechtenstein ký kết biên bản ghi nhớ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Việt Nam và Liechtenstein ký kết biên bản ghi nhớ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đọc thêm

Ngày 12/6: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh, giá bạc thế giới ngược chiều

Ngày 12/6: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh, giá bạc thế giới ngược chiều

Giá bạc trong nước hôm nay (12/6) chứng kiến một cơn "địa chấn" khi bất ngờ bùng nổ. Chỉ sau một đêm, giá bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đã tăng "phi mã" gần 3 triệu đồng/kg. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,54% so với ngày hôm qua.
Ngày 12/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 12/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (12/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.880 đồng/kg….
Ngày 12/6: Giá cao su thế giới giảm do nhu cầu yếu

Ngày 12/6: Giá cao su thế giới giảm do nhu cầu yếu

Giá cao su thế giới hôm nay (12/6) đồng loạt đi xuống do chịu áp lực từ nhu cầu tiêu thụ theo mùa suy yếu và kỳ vọng nguồn cung cao su thiên nhiên sẽ gia tăng từ các nước sản xuất lớn. Trong nước, giá mủ cao su tiếp tục ổn định nhờ hoạt động thu mua của các doanh nghiệp lớn chưa có sự điều chỉnh đáng kể.
Tiết kiệm điện là một khoản đầu tư sinh lợi

Tiết kiệm điện là một khoản đầu tư sinh lợi

(TBTCO) - Tiết kiệm điện không còn là giải pháp tình thế, mà đang được nhìn nhận như nguồn lực quan trọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Với doanh nghiệp, tiết kiệm điện không phải là chi phí, mà là một khoản đầu tư sinh lợi, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh...
Việt Nam chi gần 23 tỷ USD nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Việt Nam chi gần 23 tỷ USD nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 5 năm 2026 của Việt Nam ước đạt 4,73 tỷ USD, giảm 5,6% so với tháng trước nhưng tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu NLTS đạt 22,28 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 11/6: Giá bạc thế giới đảo chiều tăng, trong nước tiếp đà giảm

Ngày 11/6: Giá bạc thế giới đảo chiều tăng, trong nước tiếp đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/6) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đã lùi sâu xuống khỏi mốc 67 triệu đồng/kg. Ngược lại, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế đảo chiều tăng 1,39% so với hôm qua.
Ngày 11/6: Giá cao su giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 11/6: Giá cao su giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (11/6) diễn biến trái chiều khi giá ở Nhật Bản và Singapore tăng, ngược lại, giá ở Trung Quốc, Thái Lan giảm. Trong nước, tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn tại các doanh nghiệp lớn.
Ngày 11/6: Giá gạo nguyên liệu tăng, gạo xuất khẩu chịu áp lực giảm

Ngày 11/6: Giá gạo nguyên liệu tăng, gạo xuất khẩu chịu áp lực giảm

Giá gạo nguyên liệu hôm nay (11/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ, trong khi giá gạo xuất khẩu Việt Nam chịu áp lực giảm. Trên thị trường thế giới, giá gạo biến động trái chiều.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chính sách hoàn thuế - chìa khóa “hút” đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Chính sách hoàn thuế - chìa khóa “hút” đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2026

Đẩy nhanh tiến độ nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2026

Ngày 13/6: Giá cao su thế giới đồng loạt đảo chiều tăng

Ngày 13/6: Giá cao su thế giới đồng loạt đảo chiều tăng

Ngày 13/6: Giá gạo thơm xuất khẩu giảm, trong nước ổn định

Ngày 13/6: Giá gạo thơm xuất khẩu giảm, trong nước ổn định

Ngày 13/6: Giá heo hơi tại miền Trung giảm mạnh

Ngày 13/6: Giá heo hơi tại miền Trung giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", tới 9,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", tới 9,5 triệu đồng/lượng

Ngày 13/6: Giá cà phê tăng vọt, hồ tiêu giữ vững vùng 140.000 đồng/kg

Ngày 13/6: Giá cà phê tăng vọt, hồ tiêu giữ vững vùng 140.000 đồng/kg

Nền kinh tế vững vàng trước nhiều sức ép, tỷ giá còn chịu áp lực ngắn hạn trong quý III/2026

Nền kinh tế vững vàng trước nhiều sức ép, tỷ giá còn chịu áp lực ngắn hạn trong quý III/2026

Vinatex duy trì tăng trưởng giữa áp lực thuế quan toàn cầu

Vinatex duy trì tăng trưởng giữa áp lực thuế quan toàn cầu

Nhận diện từ sớm, từ xa, chặn gian lận hóa đơn

Nhận diện từ sớm, từ xa, chặn gian lận hóa đơn

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", tới 9,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", tới 9,5 triệu đồng/lượng

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Ngày 12/6: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/6: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao