Ngày 13/6: Giá heo hơi tại miền Trung giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Quảng Trị giảm xuống còn 65.000 đồng/kg. Huế giữ mức 64.000 đồng/kg, trong khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng lùi về mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ nguyên mức 63.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới tại các địa phương được khảo sát. Đồng Nai tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Cà Mau duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng ổn định tại miền Bắc và miền Nam, trong khi một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Hiện mức giá thấp nhất cả nước vẫn là 62.000 đồng/kg tại Cà Mau, còn mức cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên. Thị trường vẫn đang trong trạng thái thận trọng sau chuỗi phiên biến động cục bộ trước đó./.