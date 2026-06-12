Ngày 12/6: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay không có biến động mới Ảnh: baolamdong.vn

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không xuất hiện điều chỉnh mới. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Quảng Trị giữ nguyên mức 66.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang tại tất cả các địa phương được khảo sát.

Giá heo tại Đồng Nai vẫn giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ tiếp tục được giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long duy trì mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Mức giá thấp nhất 62.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Cà Mau, trong khi mức cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên. Thị trường hiện chưa xuất hiện tín hiệu biến động mới sau chuỗi phiên giảm cục bộ trong thời gian gần đây./.