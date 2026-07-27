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Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Mai Tấn

Mai Tấn

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18:14 | 27/07/2026
Sau nhịp hồi kỹ thuật đầu phiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã kéo thị trường đảo chiều giảm điểm. Thanh khoản duy trì dưới mức bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, trong khi VN-Index tiếp tục chịu sức ép tìm điểm cân bằng sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh.
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VN-Index giảm hơn 17 điểm

Sau 4 tuần liên tiếp VN-Index giảm điểm mạnh từ vùng giá 1.900 điểm, thị trường đã phục hồi nhẹ đầu phiên hôm nay, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá lên kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Tuy nhiên, trong phiên sáng, thanh khoản ở mức thấp, lực cầu giá lên suy yếu.

Thị trường sau đó chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều ở nhiều nhóm mã, thanh khoản gia tăng khi giá giảm khá tiêu cực. Kết phiên, VN-Index giảm 17,10 điểm (-1,01%) về mức 1.669,01 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm.

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 27/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 258 mã giảm giá, 37 mã giữ giá tham chiếu và 79 mã tăng giá.

VN-Index chìm trong sắc đỏ khi có tới 19/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm, chỉ có 2 ngành là thực phẩm tiêu dùng và bảo hiểm duy trì sắc xanh. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, bán lẻ và hóa chất là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

VN30 cũng có phiên giảm điểm (-22,86 điểm), về mức 1.806,5 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 5 mã tăng giá, 1 mã giữ giá, nhưng có tới 24 mã giảm giá.

Mặc dù chỉ số biến động mạnh, song thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 635 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.575 tỷ đồng tăng 4,86% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -3,64 điểm, về mức 269,35 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,37 điểm, lên mức 126,26 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -741 tỷ đồng. Trong đó, VPB (-96 tỷ đồng), TCB (-72 tỷ đồng), SHB (-71 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, LPB (70 tỷ đồng), MBB (56 tỷ đồng) và FRT (30 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 44 tỷ đồng

Thị trường tiếp tục tìm điểm cân bằng

Tâm lý thị trường trong phiên giao dịch trở nên bi quan khi những ký ức về nhịp giảm mạnh đầu tuần trước quay trở lại. Áp lực bán gia tăng nhanh trong khoảng 15 phút cuối phiên và đợt khớp lệnh ATC khiến nhiều cổ phiếu giảm mạnh, nhiều mã giảm kịch sàn trong sự bất ngờ của nhà đầu tư.

Đà bán không chỉ tập trung ở nhóm chứng khoán và bất động sản, mà còn lan rộng sang nhiều nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, thép và bán lẻ. Các mã BID, SHB, HPG, HSG đồng loạt giảm sâu, trong khi MWG kết phiên với lượng dư bán giá sàn lên tới gần 400.000 cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, PNJ là điểm sáng hiếm hoi khi tăng hết biên độ, cùng LPB và PC1 duy trì được sắc xanh.

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần
VN-Index đang nỗ lực tìm điểm cân bằng. Ảnh: Đức Thanh

Thanh khoản thị trường không tăng đột biến dù áp lực bán mạnh xuất hiện cuối phiên. Khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 6,9% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát. Tuy nhiên, dòng tiền tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu giảm giá, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng hạ tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt ở các tài khoản sử dụng đòn bẩy.

Theo các công ty chứng khoán, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn là giảm và chỉ số đang nỗ lực tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1.650 - 1.670 điểm, tương ứng vùng đáy được thiết lập trong các tháng 12/2025 và 4/2026. Trong trường hợp vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, VN-Index có thể lùi về vùng 1.600 - 1.630 điểm. Ngược lại, nếu lực cầu cải thiện, chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật lên quanh 1.720 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Các chuyên gia cũng cho rằng, chất lượng thị trường chưa có nhiều tín hiệu cải thiện khi xu hướng giảm vẫn chi phối phần lớn nhóm ngành. Diễn biến giá và thanh khoản tiếp tục phản ánh trạng thái tiêu cực: giá giảm đi kèm khối lượng tăng, trong khi các nhịp hồi thiếu sự đồng thuận của dòng tiền. Áp lực giảm tỷ trọng danh mục và xử lý các khoản vay ký quỹ vẫn hiện hữu trong bối cảnh dư nợ margin tại các công ty chứng khoán tăng. Dù vậy, sau nhiều phiên giảm sâu, áp lực bán giải chấp có thể dần suy yếu, tạo điều kiện để thị trường hình thành vùng cân bằng trong các phiên tới./.

Mai Tấn
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thị trường chứng khoán áp lực bán mạnh chỉ số VN Index nhóm ngành giảm thanh khoản thị trường dòng tiền thận trọng

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